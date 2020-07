In articol:

Culiță Sterp despre noua iubită! Ce i-a spus mamei lui despre tânără? După divorțul de Carmen de la Sălciua, dar și împăcarea de acum câteva luni, Culiță Sterp nu s-a mai afișat cu nicio fată, în ciuda zvonurilor. Nici măcar relația cu Plușica nu a dorit să o mediatizeze, ci a ținut-o ascunsă, semn că nu voia o continuare pentru o perioadă mai lungă, ci doar o distracție de o vară, exact așa cum de altfel, s-a și întâmplat.

Culiță Sterp despre noua iubită! Ce i-a spus mamei lui despre tânără?Artistul pare foarte apropiat de ea

Cu toate acestea, în ultima perioadă, Culiță Sterp a început să se dea de gol singur! Recent, el a postat o fotografie cu o fată la secțiunea de story de pe Instagram, iar imaginea nu era una oarecare, semn că era ceva extrem de serios la mijloc. În poză, artistul părea foarte apropiat de tânără, care, la rândul ei, îl ține strâns în brațe și își lasă capul pe umărul lui.

Culiță Sterp a uitat-o de tot pe Carmen de la Sălciua și iubește o femeie perfectă pentru el

Culiță Sterp despre noua iubită! Ce i-a spus mamei lui despre tânără? La scurt timp de la apariția imaginii, Culiță a decis să vorbească deschis despre noua lui poveste de dragoste. ”Vreau să las în spate trecutul meu. Nu mă mai interesează, merg înainte. Au trecut deja șapte sau opt luni de la despărțirea de Carmen, și chiar am pus punct definitiv, fiecare pe drumul lui. Contează să fim sănătoși. Vreau un alt gen de persoană lângă mine, o femeie cu principii, cuminte, frumoasă. Să-mi înțeleagă meseria mai mult. Dacă am o femeie lângă mine care mă iubește, nici n-aș putea să-i fac ceva care să o deranjeze. Și vă spun sincer, am găsit-o sau cel puțin așa simt. Cel mai mult în viață îmi doresc o familie. Cel puțin patru copii îmi doresc”, a declarat cântărețul într-ub live pe You Tube, la WOWbiz.ro!

Culiță Sterp despre noua iubită! ”I-am spus că sunt serios”

Culiță Sterp aruncă bomba! Ce i-a spus mamei lui despre noua iubită? Cum era și firesc și cum ne-a obișnuit familia Sterp, Culiță a dus-o acasă, la doamna Geta pe tânără. Iar impresia a fost una foarte bună. ”Am fost golan, știe și doamna Geta!!! Dar acum i-am spus că sunt serios, că vreau să îm fac casă. Ea m-a aprobat și spre surprinderea mea, a ieșit perfect totul. Este adevărat, mama este mai pretențioasă, dar s-a înțeles bine cu iubita lui Culiță. Se înțelege, o place, și ea, și surorile mele. Sunt bucuros. Calitățile pe care le-am vrut la o fată, le-am găsit la ea”, a conchis Culiță la WOWbiz.ro

Ce s-a întâmplat atunci când Culiță Sterp a dus-o acasă? Ce dedicație i-a făcut tinerei

Culiță Sterp aruncă bomba! Ce i-a spus mamei lui despre noua iubită? Provocat de reporteriță, Culiță Sterp a făcut o declarație de dragoste cât de repede a putut: „Vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru clipele frumoase petrecute împreună. Cel mai frumos cadou pe care pot să ți-l fac este să avem o familie și un cămin împreună, de care să avem grijă toată viața. Te iubesc mult”. Spre surpinderea tuturor, el a declarat că s-a gândit la cineva atunci când a făcut declarația de dragoste.