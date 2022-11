In articol:

Culiță Sterp a ținut prima pagină a tabloidelor în ultimele zile, după ce a avut parte de un moment neplăcut la un botez la care a cântat la Madrid.

Artistul le-a mărturisit jurnaliștilor WOWbiz.ro că intenționează să își facă dreptate pe cale legală, mai ales că modul în care s-a comportat femeia cu el și cu invitații de la celălalt botez l-a deranjat profund.

Cântărețul intenționează să ceară daune morale după evenimentele de la Madrid, iar în acest sens a luat deja legătura cu un avocat. Vedeta înțelege nemulțumirea femeii care l-a chemat să-i cânte la botez, dar nu este de acord cu modul în care aceasta s-a comportat.

Culiță Sterp, decizie radicală după scandalul de la Madrid

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artistul și ne-a dezvăluit că urmează să își facă dreptate pe cale legală. Vedeta spune că atât el, cât și femeia care a pornit cearta au semnat un contract pentru respectivul eveniment și că acesta ar trebui să fie respectat.

"Noi avem contract cu doamna și i-am spus că o să o dăm în judecată pentru că nu e normal să nu ne mai plătească niciun leu. Măcar dacă nu mai voia să ne mai plătească pentru următoarele ore, dar trebuia să ne plătească pentru programul de la 20:00 la 01:00.

Eu am vorbit cu un avocat de la Cluj, am și înaintat o plângere și sper să se rezolve totul pe cale legală. O să cer și despăgubiri doamnei pentru că nu se face așa și daune morale pentru că tot scandalul ăsta nu a fost ok. Îmi strică și imaginea, vine ea la mine să arunce cu microfonul, erau o grămadă de oameni care filmau", a mărturisit Culiță Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Culiță Sterp, deranjat de atitudinea femeii care a făcut scandal la botez

Artistul a fost criticat în mediul online chiar de fanii săi, unii dintre aceștia fiind de părere că mersese la Madrid pe banii femeii. Culiță spune însă că a încercat să se pună și în pielea dumneaei și i-ar putea da dreptate, însă nimic nu scuză comportamentul pe care l-a avut față de artiști și invitații de la cele două petreceri de botez la care a stricat toată atmosfera.

"Comportamentul nu a fost deloc ok, că puteam să ne înțelegem omenește, putea să ne spună clar că nu i-a convenit și că nu ne dă toți banii sau ne dă doar jumătate din bani. Atunci aia era, înțelegeam, dar așa să facă scandal...asta nu mi-a convenit deloc, comportamentul ei", a explicat Culiță Sterp.

Culiță Sterp s-a pus și în locul femeii supărate de la botez

Artistul ne-a dezvăluit că s-a pus și el în pantofii femeii care a pornit scandalul de la botez. Vedeta a dat drept exemplu botezul fiului său, unde au cântat mai mulți artiști de renume și spune că nicio secundă nu l-a interesat ce a făcut și unde s-a dus fiecare când a avut pauză.

"M-am pus și eu în locul ei pe de-o parte și am zis că da, are și ea dreptate da eu, dacă eram în locul ei nu făceam așa scandal. Păi am avut și eu o grămadă de petreceri la care mi-au cântat formații, de exemplu la botez la băiatul meu au cântat trei – patru formații. Ce treabă aveam eu în timp ce cânta Tzancă Uraganu acolo dacă pleca Bogdan de la Ploiești o oră unde avea el treabă. Nici nu mă interesa pentru că eu eram acolo și mă distram și voiam să mă simt bine.

Doamna aceasta nu era așa, ea era ocupată să vadă de mine. Când termina unu de cântat ne făcea semn cu degetul să înceapă repede următorii să cântăm, de parcă eram slugile ei. Trebuia să mai stea câte cinci minute că durează să schimbăm instrumentele să punem boxele.

Ea nu înțelegea nici chestia asta. Eu am înțeles că ne-a plătit hotel și cazare, dar asta oricum trebuia plătită pentru sâmbătă, dacă era îmi plăteam eu și restul dacă era să vin doar pentru botezul ei, dar nu știu poate voia exclusivitate, ce aveau ei să nu mai aibă și alții", ne-a mai explicat artistul.

