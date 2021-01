Culiță Sterp, despre experiența Survivor România 2021, înainte de a pleca în Republica Dominicană: „Știu cum e să fii și sărac, și bogat!”

In articol:

Înainte de a se îmbarca în aeronava către Republica Dominicană, acolo unde va da testul de supraviețuire, în junglă, alături de ceilalți Faimoși și Războinici, Culiță Sterp a povestit cum și-au pus anii copilăriei amprenta asupra sa.

Culiță Sterp, despre experiența “Survivor România”

Obișnuit

cu lipsurile materiale încă de mic, dar și cu dragoste necondiționată din partea mamei, modestia este cuvântul care pare să-l caracterizeze pe faimosul de la “Survivor România” . Celebritatea nu i-a schimbat valorile morale, dimpotrivă, iar Culiță a mărturisit că gestionează perfect și ține într-un echilibru ideal balanța între faimă și realitate.

“Noi am crescut de mici la țară, la fermă, mergeam desculți pe câmp, cu animalele. A fost o copilărie foarte frumoasă, nu am avut telefoane, calculator. Primul calcultator ni l-a cumpărat mama când aveam 15 ani. Am învățat foarte mult să apreciem lucrurile, acum ne bucurăm foarte mult de ceea ce avem. Ne bucurăm de familie și că suntem toți foarte uniți. Dacă vezi oamenii fericiți și că se simt bine, parcă nici nu îmi mai trebuie bani. Noi încă de mici am fost crescuți modest, știu cum e să fii și sărac, și bogat. Am gestionat foarte bine celebritatea, nu m-a luat valul. Din banii mei mi-am luat o mașină, care valorează cam cât o casă, mi-am cumpărat și o casă”, a spus Culita Sterp.

Faimosul Culiță Sterp crede

că tocmai copilăria petrecută în natură și ambiția uriașă de care da dovadă vor fi armele lui în competiția “Survivor România”.

“Crescând în natură, cred că mi se potrivește perfect “Survivor România”, nu aș vedea alt format care să mi se potrivească mai bine. Mai ales că, în sezonul trecut, a fost și fratele meu acolo. Sunt ambițios și tot ce îmi pun în minte duc la bun sfârșit. Sunt un om foarte bun la suflet și am multă încredere în oameni, chiar dacă mă dezamăgesc uneori”, a continuat acesta.

În competiție, Culita Sterp pare să se descurce excelent, a dat dovadă până acum de o îndemânare care a adus puncte echipei sale. Evoluția lui însă abia a început în Republica Dominicană, așadar vă invităm să îl urmăriți mai departe, atât pe traseele sportive, cât și în relația cu coechipierii și adversarii. Nu pierdeți, miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la 20:00, cel mai tare reality show din 2021, “Survivor România”, la Kanal D!