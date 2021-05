Culiță Sterp, în pericol de eliminare de la Survivor:"Mă așteptam și mă bucur!" Surpriză în timpul votului din partea unui coleg

In articol:

Faimoșii au pierdut și trebuie să voteze un nou concurent spre eliminare, după ce ediția trecută, Sebastian a fost nominalizat.

Faimoșii au pierdut al doilea joc de imunitate cu scorul de 10-1

Faimoșii, nevoiți să facă o nouă nominalizare[Sursa foto: Captură KANAL D]

În consiliu de nominalizare, Faimoșii au fost abătuți și rușinați de scorul cu care au fost învinși de Războinici.

Cucu: În momentul de față nu văd un război, dar nu văd nici un pact. Azi după traseu au fost mari certuri între noi și, da, s-ar putea să fie doar o bătălie, nu un război. Am hotărât să fim sinceri, să spunem fiecare ce părere are despre fiecare. Să dăm fiecare votul cum simțim și cum vedem în momentul de față.

Faimoșii au discuții peste discuții și spun că pierd din acest motiv.

Ștefan: Mi-e foarte greu să vorbesc după un 10-1 dat de cinci oameni. Un 10-1 care mă doare rău de tot, pentru că mă doare și stomacul.

Discuțiile de după joc, sincer să fiu, nu mi s-au părut nici constructive, nici destructive, nimic schimbat. Ne reprosăm, ne spunem, dar când ne punem întrebarea ce e de schimbat, singurul răspuns e că suntem prea mulți și trebuie să mai plece cineva. Eu nu prea cred acest răspuns, că tot atâția i-am bătut pe Războinici când erau mai mulți.

Sunt dezamăgit de mine, că în trei zile am intrat de patru ori și am adus un punct.

Mi s-ar părea normal să fiu scos în față și nu m-ar mira și dacă pe criteriu social voi fi scos în față. Merg înainte, mai am un joc unde trebuie să aduc punct. Vedem la sfârșitul săptămânii care va fi sentința.

Citeste si: Irisha răspunde acuzațiilor aduse de Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu. Fosta faimoasă de la Survivor a răbufnit

Elena: Sunt foarte dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat la joc, pentru că e foarte rușinos scorul de 10-1. E clar că se răsfânge asupra naostră, a mea s-a răsfrâns, și psihic mă simt căzută. Astăzi am avut o discuție și fiecare s eîntreba ce ar trebui să schimbăm. Majoritatea răspunsurilor a fost că suntem prea mulți și trebuie să ne eliminăm. E clar că sunt tensiuni, sunt caractere diferite, oricât am încerca să ne înțelegem nu vom reuși. Am avut la un moment dat un conflict cu Raluca, eu am decis să nu ne mai băgăm înseamă și de atunci nu am mai avut conflict. Pe tarseu am încercat să o susțin, a încercat să mă susțină. Am încercat fiecare să ne ignorăm să nu ne mai certăm. Dacă am reuși să nu ne mai înțepăm la fiecare colț, ar fi o soluție.

Zanni: Vreau să explic ceva ce nu au înțeles mulți. Unitatea nu se vede când suntem bine, suntem câștigători și avem ce mânca. Unitatea se vede atunci când pierdem, când suntem sub presiune. Eu nu văd răutate, am avut conflicte cu toți, îi văd pe toți sinceri. Unii se prefac, ascund ceva, își doresc să ia locul altuia, dar suntem într-o competiție și lupți pentru locul tău. Nu există conexiune atât timp cât echipa trebuie să-l nominalizeze pe unul și să-l dăm afară. Unii devin penibili din cauza presiunii. Suntem prea mulți, presiunea este mult mai mare că ei sunt buni. Mulți joacă și alte cărți, dar îi înțeleg că Survivor e o șansă pe care mulți nu au avut-o în viața vieților lor. Începe războiul! E care pe care!

Citeste si: Războinicul Sorin Pușcașu și-a cerut iubita în căsătorie în aeroport: “Vrei sa fii mama copiilor mei?”. Inelul l-a adus tocmai de pe plaja de la Survivor

Faimoșii, mai dezbinați ca niciodată

Culiță a fost sincer în consiliu și a spus că gândurile sale sunt numai acasă, la iubita sa însărcinată și nu se mai poate concentra la joc.

Culiță: Eu în ultimul timp nu pot să mă mai concentrez la nimic din ce se întâmplă aici. Ce s-a vorbit acum la consiliu nu asimizel. Gândul e acasă, nu-mi mai stă capul la această competiție. Sunt de atâta timp aici și nu sunt acasă lângă familia mea, lângă viitoarea mea soție care trebuie să nască, ca orice femeie gravidă a avut pofte și nu am fost acasă. Poate să-și dea cap în cap fiecare. Unii își doresc să rămână mai mult, alții mai puțin, cum sunt eu. Eu nu-mi doresc, îmi doresc să fiu acasă. Mi-am depășit toate limitele. Trebuie să lupte corect fiecare. Sunt unii care consider că nu luptă corect. Sper să vadă oamenii de acasp și bunătatea din ei și falsitatea din alții. Sper ca oamenii să vadă dincolo de noi, exact așa cum suntem noi, că sunt mulți oameni care vor să afișeze altă imagine decât cum sunt ei de fapt. Să câștige cel mai sincer și cel mai bun. Undeva jumate jumate contează partea socialiă și sportivă.

Raluca: Nu a fost o energie foarte bună. Se pare că noi ducem o luptă între noi, ne luăm de orice lucru mărunt, de orice vorbă. Și eu poate am avut unele reacții, pe care acasă nu le aveam, dar aici poate unde nu mănânci, ești departe de casă, de familie, vrei să te aperi și nu o faci cum ar trebui. Sunt reacții pe care nu le poți controla. Între noi e lupta cea mai mare care să rămână cât mai mult. Eu nu vreau să rămân să mi se denigreze imaginea doar că unele persoane cred anumite lucruri despre mine. Vreau să rămân atât cât este cazul.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Bogdan Urucu, primele declarații după ce a ajuns în România! Războinicul, regrete după Survivor: ”Dacă mai stăteam și eu o lună...”

Andreea: Situația din echipă este clară. Suntem într-un punct în acre fiecare încearcă să dea în fiecare. Poate că în unele momente Războinicii sunt mai bun. Părerile supără uneori și nu îmi doresc să fac lcurul acesta. Social știu toți că nu am nimic cu nimeni. Suntem într-o competiție unde fiecare încearcă să-și ocupe o poziție. Unoeri poate greșesc că mă gândesc prea mult la echipă și ar trebui să mă gândesc mai mult la mine. Ar trebui să lupt mai mult pentru mine.

Cosmin: Am avut după joc o discuție, nu ne-am certat prea tare, dar nu am ajuns la niciun consens. În momentul de față ar trebui să fim mai puțini. Cu trecerea timpului vor rămâne cei care trebuie. Nu o să ajungem să ne înțelegem foarte bine că sunt energii negative. În momentul de față simt că nu suntem o echipă. Timpul le va rezolva pe toate și totul va fi bine!

Sebastian: Referitor la jocul de astăzi mi-e greu să vorbesc că nu am niciun lcuru pozitiv de scos în evidență. Dacă la unele jocuri puteam să spun că am avut ghinion, dar azi nu am putut să facem mult de acest rezultat.

Citeste si: Roxana Ghiță l-a făcut pe Jador să roșească!„M-am gândit la alte chestii” Artistul a făcut un gest surprinzător în fața ei

Cum au votat Faimoșii în consiliul de nominalizare

Elena l-a votat pe Zanni: Este o persoană foarte duală, vorbește de sinceritate, dar nu îl simt sincer, bagă fitile când simte că ar trebui să ne certăm, o persoană pe care o simt răutăcioasă. Simt că în momentul când își doprește să mă atace, o face cu ușurință.

Ștefan l-a votat pe Culiță[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ștefan: Dacă prima dată votul meu s-a dus din punct de vedere uman, îmi e greu să votez din nou uman, dar nu am ce face. Sper să ajungă lângă tine, Daniela, să vă bucurați de minunea voastră.

Citeste si: Ce înseamnă semnul pe care Raluca de la Survivor îl arată înainte de a se culca. Camerele au surprins tot. Avem dovada

Sebastian: vot secret

Culiță l-a votat pe Ștefan[Sursa foto: Captură KANAL D]

Culiță l-a votat pe Ștefan: Astăzi o să votez un om care în opinia mea este cel mai bun sportiv. Social nu am ce să-i reproșez, pentru că spune tot timpul ceea ce gândește. Îl votez cu toată dragostea și din toată inima! Sper să nu iasă la nominalizare!

Zanni: vot secret

Raluca l-a votat pe Culiță[Sursa foto: Captură KANAL D]

Raluca l-a votat pe Culiță: Îl nominalizez pe Culiță pentru că suntem mereu într-un conflict atât la joc, cât și pe insulă.

Andreea: vot secret

Cucu l-a votat pe Zanni[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cucu l-a votat pe Zanni: Îl votez pe Zanni pentru că nu știu pe cine să votez. E un vot în aer!

Citeste si: A primit cele mai multe voturi și este în pericol de eliminare de la Survivor! Reacția neașteptată a Faimosului: "Zanni merită să câștige"

Comsin l-a votat pe Culiță[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cosmin l-a votat pe Culiță: Cu siguranță nominalizarea mea din această seară ar fi fost alta! Tu ești unul din prietenii mei de aici, o persoană pe care nu aș nominaliza-o, dar în urma discuțiile mi-am dat seama că ești căzut psihic, gândul tău nu mai e aici, nu mai ești prezent. Sper să ajungi cât mai repede lângă soția ta!

Citeste si: Survivor România, 22 mai. Raluca a izbucnit în lacrimi. Scandalul continuă între Faimoasă și Culiță Sterp: "Ți-am zis că ești o falsă"

Culiță, în pericol de eliminare alături de Sebastian

Culiță a primit vestea nominalizării spre eliminare cu zâmbetul pe buze[Sursa foto: Captură KANAL D]

După ce concurenții din echipa Faimoșilor au votat, prezentatorul a făcut anunțul.

Dan Pavel: Culiță 5 voturi. Asta te face să fii în pericol de eliminare.

Culiță a fost bucur să-și audă numele, pentru că își dorește să plece acasă.

Culiță: Mă așteptam și mă bucur că ai mei colegi au empatizat cu situația mea. Sper ca și oamenii de acasă să empatizeze cu mine. Știu că sunt susținut de oamenii de acasă. Le-am simțit susținerea de-a lungul anilor. Mai am puțin, câteva săptămâni să devin tată și eu sunt încă aici. Sper ca toată lumea să empatizeze cu mine.