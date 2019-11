Culiță Sterp a hotărât să se despartă de mașina sa și să-și ia una mai bună și mai nouă. Culiță are un SUV scump, pe care l-a tunat în urmă cu câteva luni, printre altele el colatându-l. Ei bine, tocmai acest coolant care atrage toate privirile pe stradă îi deranjează acum pe cei care se interesează de mașina lui Culiță.

”Vreau să o vând că o am deja de un an și am pierdut vreo 15.000 de euro, că am dat 62.000 de euro și acum cred că iau undeva la 48.000 de euro pe ea. Am decolantat-o pentru că prima dată când am vrut să o vând, zicea lumea că dacă e zgâriată vopseaua sub colant. Nu ascund nimic, nu e zgâriată. Vreau să-mi iau altă mașină, îmi doresc eu un model 2019. Așa să mă ajute Dumnezeu!”, i-a spus Culiță Sterp lui Bogdan Mocanu, care l-a întrebat cum îl va mai recunoaște lumea pe stradă fără mașina lui specială.

Citeste si: Isterie printre fanii Puterea Dragostei! „Da, sunt însărcinată! Am păstrat această veste până am fost sigură”

Citeste si: Carmen de la Sălciua s-a lăsat fotografiată în costumul Evei. Poza de pe Instagram care îl va face pe Culiță Sterp să înnebunească de gelozie

Citeste si: Ce se întâmplă între Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp! ”Se tot ceartă, apoi se împacă” EXCLUSIV

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua s-au împăcat în secret

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua s-au împăcat în secret. Deși lumea tot vorbea că sunt din nou împreună, cei doi foști soți au confirmat împăcarea după mult timp. Se spune că pentru a o convinge pe Carmen de bunele sale intenții, Culiță Sterp a făcut și o serie de gesturi care i-au dovedit artistei că nu se joacă.

”A avut grijă să o lase mai moale cu Plușica (n.r. fosta concurentă de la Puterea Dargostei), să nu se mai vadă cu ea. Carmen a văzut că fostul ei soț nu glumea cu privire la relația pe care și-o dorește cu ea, așa că a început și ea să se schimbe față de Cosmin Isăilă, să răcească treptat relația. Apoi au discutat despre viitorul lor împreună, iar Carmen i-a cerut un lucru cât se poate de simplu lui Culiță: să nu o mai înșele vreodată. Iar el a jurat că nu va mai călca strâmb și a plusat mărturisindu-i că se gândește la o familie mare alături de ea. Carmen, când a auzit de asta, i-a și dat papucii lui Cosmin Isăilă și s-a întors la Culiță. Normal, Culiță a făcut, între timp, toate demersurile pentru a-și liniști familia, mai ales că cei din partea lui au făcut-o praf pe Carmen când era în divorț de el”, ne-a spus o persoană apropiată cuplului Carmen de la Sălciua – Culiță Sterp.