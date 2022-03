Culiță Sterp, la un pas de accident! Se întorcea de la o cântare: ”Cu TIR-ul, se bagă pe mine să mă omoare”

In articol:

Culiță Sterp trăiește pe picior mare. Artistul duce o viață la care mulți pot doar visa, dar pentru care muncește pe măsură.

Multe sunt nopțile pe care manelistul le petrecere pe drumuri, onorând diferite evenimente și ajungând acasă abia în zorii zilei.

Însă acum, după cum povestește chiar el, i se potrivește zicala ”viață de artist: noaptea vesel, ziua trist”.

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp, la un pas de a fi lovit de un TIR

După ce a petrecut de pomină alături de formația sa la un eveniment privat, în zorii zilei, Culiță Sterp a făcut cale întoarasă spre familia sa. Doar că atunci, ca printr-o minune, a evitat un accident rutier ce putea fi fatal.

Pe rețelele de socializare, Culiță Sterp povestește că un șofer de TIR, enervat de farurile puternice ale mașinii cântărețului, l-a orbit și el cu lumina, apoi a intrat pe contrasens până ce

l-a făcut pe artist să iasă de pe carosabil, în încercarea de a evita impactul.

”E ora 2 fără 20 dimineața, vin acasă de la cântat și un handicapat, că nu pot să-i spun altfel, cu TIR-ul, se bagă pe mine să mă omoare, fraților! Bă, ăștia sunt nebuni la cap, unii, nu toți. Am niște nervi de nu mai pot, trebuia să împărtășesc cu voi asta. Merg cum merge toată lumea pe drum și mașina asta are fază adaptivă, își schimbă faza lungă singură. Lu'ăla i s-a părut că eu am mers cu faza lungă spre el, dar mașina imediat a schimbat, nu a durat nicio fracțiune de secundă, că ea schimbă faza când vede că vine o mașină din față. Și ce a făcut nebunul? Mi-a dat fază lungă în ochi cu ditamai camionul și s-a băgat pe mine, nu doar că mi-a dat fază lungă. Direct pe contrasens să intre în mine. Abia m-am tras, să intru în șanț. Să mă omoare, oameni buni”, a spus Culiță Sterp în mediul online.

Ulterior, artistul a menționat că, nervos, a întors pentru a se ține după camionul cu pricina. Culiță recunoaște că nu voia să facă scandal, însă își dorea să aibă o discuție cu șoferul camionulu, pentru care a avut, în cele din urmă, și un sfat, astfel încât să nu mai pună în pericol viața niciunui alt participant la trafic.

„Normal că am tras mașina și m-am luat după el. Vai, ce nervi am! Mamă, viața și zilele mele! Te-ai încuiat în mașină când m-am întors după tine. Nu că aș fi vrut să-ți fac ceva, dar aș fi vrut să te întreb ce a fost în capul tău, vrei să omori oameni? Că și dacă aș fi venit eu cu faza lungă, se mai întâmplă, mai greșești, tu ce faci, te bagi pe contrasens să omori oameni, nebunule? Moșule, că era un om trecut de 50 de ani, dacă vezi filmarea asta, vezi-ți de treaba ta și în viața ta să nu mai faci lucrul ăsta că poți să omori oameni nevinovați”, a mai adăugat manelistul.