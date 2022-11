Culiță Sterp, prima reacție după ce a produs accidentul. Ce a scris artistul, după ce a fost plasat sub control judiciar

In articol:

După ce a provocat un grav accident în Cluj-Napoca, Culiță Sterp a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Artistul a fost acuzat de conducerea sub influența alcoolului, având o alcoolemie de 0,41 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea oamenilor legii și

vătămare corporală. Ieri, instanța a decis ca artistul să scape de pușcărie și să fie plasat sub control judiciar, fiind amendat și cu suma de 1885 de lei. De asemenea, cântărețul de manele a primit interdicția de a se mai urca la volan 30 de zile.

Cu o seară în urmă, Iancu Sterp a postat un scurt filmuleț pe TikTok, în care a vorbit despre accidentul fratelui său.Tânărul a menționat că, într-adevăr, fratele său a greșit în momentul în care s-a urcat la volan în condițiile în care știa că a consumat alcool, însă acest lucru nu înseamnă că oferă dreptul celor din jur să judece și să-l condamne pe artist pentru faptele sale. După mesajul transmis, Culiță Sterp a reacționat pentru prima dată după producerea accidentului, lăsând un comentariu la declarațiile fratelui său.

Citește și: Mesajul postat de mama Geta, cu puțin timp înainte ca fiul ei să scape de arest: „Dumnezeu ne-a arătat din nou că ne iubește”

Culiță Sterp, prima reacție după ce a provocat accidentul din Cluj-Napoca

Culiță Sterp a reacționat la filmulețul postat de fratele său pe rețelele de socializare, după ce acesta i-a luat apărarea. Artistul i-a spus lui Iancu într-un comentariu că îl iubește, semn că este foarte fericit și mândru că are familia aproape în aceste momente dificile din viața lui.

„Te iubesc”, a

scris Culiță Sterp în secțiunea de comentarii.

Culiță Sterp nu este singurul din familie care a reacționat. Sora lor cea mică, Getuța, dar și logodnica lui Culiță Sterp au reacționat la filmulețul postat de Iancu Sterp. Cele două au lăsat câteva inimioare în secțiunea de comentarii, semn că sunt de acord în totalitate cu ceea ce a spus fratele, respectiv cumnatul lor.

Citeste si: “M-am gândit și de o parte și de alta!” Mama Geta, mesajul transmis înainte ca Culiță Sterp să scape din arest- kfetele.ro

Citeste si: Mama Geta, prima reacție după ce Culiță Sterp a fost reținut: „Un singur lucru să nu uitați…”- bzi.ro

Citește și: Iancu Sterp, mesaj pentru fratele său, Culiță, după ce a fost arestat de poliție: „Campionii nu mor niciodată”

Ce a spus Iancu Sterp în filumețul postat despre accidentul produs de fratele său, Culiță?

După ce unii dintre internauți l-au criticat pe Culiță Sterp pentru lipsa de responsabilitate de care a dat dovadă în momentul în care a provocat accidentul din Cluj-Napoca, Iancu Sterp a ținut să transmită un mesaj tuturor care au avut tendința să judece fără să se gândească că nu există om fără greșeală. Tânărul le-a transmis că fratele său este, într-adevăr, vinovat pentru ceea ce a făcut, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie să fie judecat de oameni, pentru că fiecare va plăti pentru greșelile lui, indiferent de statut pe care îl are în societate.

„V-aţi trezit toţi acum să-l judecaţi pe Culiţă că ce-a făcut, că merită condamnat, la puşcărie, v-aţi trezit toţi să aruncaţi cu pietre în fratele meu. Într-adevăr, el a provocat acest accident şi el plăteşte, dar voi nu sunteţi în măsură să-l judecaţi, că nu suntem noi în măsură să ne judecăm unii pe alţii pentru faptele noastre. Este cineva acolo sus care ne judecă după faptele noastre.

Voi, dacă aţi fi inteligenţi, aţi învăţa ceva din accidentul ăsta şi nu v-aţi da atât cu părerea şi n-aţi fi atât de filosofi în comentarii. Mai bine învăţăm din greşelile altora decât din ale noastre.

Omul a greşit, e omeneşte să greşeşti. Bine că nu s-a întâmplat mai rău. Eu Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat mai rău nici cu el, nici cu băiatul care se afla în Logan. Sunt sigur că, după palma asta de la Dumnezeu, Culiţă o să înveţe ceva. El nici nu e un tip care bea alcool, bea foarte rar şi uite că acuma aşa s-a întâmplat, să se urce şi la volan în situaţia asta… Nu-mi explic de ce s-a urcat aşa, pentru că nu face lucrurile astea niciodată.

Voi nu judecaţi că nu sunteţi Dumnezeu. Şi mai ales miniştrii ăştia care tot apar peste noapte, şi poliţaii ăştia şmecheri şi mari care acum, că e cazul mediatizat, îşi fac datoria: Vai ce bine merge sistemul, îi dăm pedeapsă maximă ca să vadă toată România că noi suntem corecţi, cu dreptatea. Da, mă, voi sunteţi corecţi, cu dreptatea, dar când i s-au furat tot lui Culiţă 300.000 de euro din casă, bani pentru care a muncit ani de zile, aţi făcut ceva? Nimic. I-aţi dat un şut în fund, iar acum când e să-i faceţi ceva rău, cât mai rău posibil să-i faceţi, să vadă toată ţara că voi sunteţi drepţi.

Eu zic să nu mai fim aşa răi unii cu alţii, sî nu ne mai judecăm şi să învăţăm unii din greşelile altora, să ne iertăm şi să fim mai buni”, a răbufnit Iancu Sterp pe TikTok.

@sterpiancu Noi am avut încercări și mai grele de la viața și le-am răzbit, exact cum o sa facem și acum! Îndemnul meu este să nu mai aruncam cu pietre unii în alții și să ne bucurăm de necazul altuia când putem învață ceva din necazul altuia! Un om inteligent in loc sa înjure și să judece, mai bine învață ceva din asta și își vede de treaba! Așa să ne ajute Dumnezeu la toți, după faptele și sufletul nostru !❤️ ♬ sunet original- Sterp Iancu