Culiță Sterp, reproșuri acide pentru Zanni la Survivor România. „L-ai pus pe Jador să mă voteze. Am fost prost că te-am crezut!”

În ultimul consiliu de eliminare de la Survivor România, Culiță Sterp a descoperit că Zanni a încercat să-l trădeze, după ce l-ar fi sfătuit pe Jador să voteze Faimoșii care au probleme de sănătate.

Culiță Sterp îl confruntă pe Zanni la Survivor România

Culiță Sterp are dureri de spate de ceva vreme, iar Zanni îl consideră o verigă slabă pentru echipa Faimoșilor. El i-ar fi sugerat lui Jador să voteze pentru eliminare persoanele cu probleme de sănătate, pentru că acestea urmează să plece acasă oricum.

Culiță Sterp, reproșuri acide pentru Zanni la Survivor România.[Sursa foto: Captură KANAL D]

Culiță Sterp i-a spus în față lui Zanni că nu vrea să mai fie prieten cu un om care face strategii pe la spatele lui. Deși Zanni susține că nu i-a spus niciodată lui Jador să-și voteze prietenul, Culiță Sterp preferă să ia distanță față de el.

Culiță Sterp: În legătură cu ce s-a întâmplat la consiliu, tu mă cunoști, cred că știi că eu urăsc cel mai mult la oameni falsitatea și neasumarea. Tu ieri ai venit să-mi spui dacă ies favorit să-l votez pe Jador și lui Jador îi spui să mă voteze pe mine dacă iese favorit. Astea sunt chestii care nu-mi plac deloc. Vreau să spun că nu mi-a plăcut și de azi să fim doar colegi și atât.

Fiecare își vede interesul, mai puțin eu că eu am vrut să fiu prietenul tuturor. De la persoanele cum ești tu nu mă așteptam să mă vorbească pe la spate.

Zanni: Eu am vorbit cu Jador că dacă era corect trebuia să-l votăm pe el, apoi pe Moro. Jumătate din echipă aleargă pe traseu și jumătate sunt accidentați. Faptul că ai spus că te doare spatele...una

e să calculăm corect pentru echipă...nu i-a spus nimeni să voteze Culiță.

Culiță Sterp: Eu nu te acuz, dacă tu ai făcut chestia asta, e foarte trist pentru că nu mă așteptam. Dacă mai ai ceva să-mi spui, să vii în față să-mi spui. Mă deranjează că nu-mi spui în față, că tu ești ăla care le spune direct și mă uimește.

Zanni la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Culiță Sterp regretă că s-a certat cu Jador la Survivor România

Culiță Sterp a mărturisit că certurile pe care le-a avut cu Jador la Survivor România au fost declanșate de Zanni. El susține că prietenul Anei Porgras i-a spus lucruri care l-au făcut să se întoarcă împotriva colegului său de breaslă, iar acum îi pare rău că a crezut orbește tot ce i s-a spus.

„Eu am fost foarte direct. Pe fiecare pe care l-am votat i-am spus. Am fost surprins că a spus asta în consiliu. Eu nu știu care e adevărul, că Zanni spune că nu e cum spune Jador. Nu știu ce să cred. Mă gândesc că Zanni și-a jucat cartea să mă facă să mă cert. Uneori m-am certat cu Jador din cauza lui, că am crezut ce mi-a spus el. Poate am fost prost să-l cred”, a dezvăluit cântărețul.