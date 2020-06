In articol:

În urmă cu două săptămâni, Culiță Sterp a lansat piesa „Pacoste sau alinare”, melodie ascultată deja de peste 2.5 milioane de fani pe Youtube. Protagoniști în videoclip au fost chiar Andra Volos și Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei. Acum două zile, Culiță Sterp a lansat și piesa „Ochii tăi”. Și de această dată, protagonistă în videoclip a fost tot Andra Volos.

După ce au văzut-o pe fosta concurentă de la Puterea Dragostei prezentă în două dintre ultimele videoclipuri lansate de Culiță Sterp, fanii au ajuns să se întrebe dacă nu cumva între cei doi tineri este mai mult decât o relație profesională.

Culiță Sterp pune punct zvonurilor legate de relația cu Andra Volos! Care este adevărul

Culiță Sterp a fost asaltat de mesaje din partea fanilor care vor să știe dacă el s-a cuplat cu Andra Volos de la Puterea Dragostei. Din respect pentru fani, dar și pentru ea și pentru Bogdan Mocanu, artistul a spus adevărul.

„Toată lumea vorbește că aș avea ceva cu Andra Volos pentru că a a apărut la mine în clipuri. Am primit o grămadă de mesaje și comentarii din partea fanilor care mă întreabă dacă eu și Andra Volos suntem împreună. Nu am nimic cu fata, suntem prieteni. Eu sunt prieten foarte bun cu Bogdan Mocanu și nu aș putea niciodată să fac așa ceva. Nu aș putea să stau cu iubita unui prieten de-ai mei sau să am ceva cu ea”, a declarat Culiță Sterp, în exclusivitate pentru WOWBIZ.

Așadar, Culiță Sterp nu este într-o relație cu Andra Volos și nici nu s-a gândit vreodată la așa ceva. În schimb, au avut două colaborări de succes care adună de la minut la minut din ce în ce mai multe vizualizări și se bucură de mult succes din partea fanilor celebrului interpret.

Culiță Sterp a lansat două melodii de succes, în care protagonista este Andra Volos