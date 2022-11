Culiță Sterp, scandal monstru la un botez! A cântat toată noaptea, dar la final nu a fost plătit! Artistul face acuzații dure: „O să te dau în judecată”

In articol:

Culiță Sterp a întâmpinat o situație total neplăcută în timpul unui eveniment la care a fost invitat să cânte alături de formația sa în Madrid. Artistul a povestit pe TikTok tot ce s-a întâmplat la botez și cum a plecat de la eveniment fără să primească restul de bani care i se cuveneau.

Culiță Sterp a povestit admiratorilor săi de pe rețelele de socializare că fost invitat să cânte la un botez în Madrid, stabilind cu clienta sa încă de la început ca biletele de avion și cazarea să fie plătite de către ea, programul fiind de la ora 20:00 până la 04:00, detalii pe care, de asemenea, l-au stabilit în contract. La botezul respectiv, pe lângă formația lui Culiță Sterp, a mai fost solicitată încă o formație care să cânte. După ce Culiță sterp a intrat în pauză, iar cealaltă formația a venit pe scenă pentru a cânta, el împreună cu formația au decis să nu stea la masă și să meargă la un alt eveniment care avea loc jos, pentru a face un scurt program de 30-40 de minute, chiar dacă nu primiseră niciun ban de la acest eveniment.

Culiță Sterp, dat afară de la un eveniment din Madrid

De aici și până la un întreg scandal nu a fost decât un pas. Doamna care l-a invitat pe artist la propriul eveniment, plătind biletele de avion, cazarea și, implicit, o parte din suma pe care trebuia să o achite pentru prestație muzicală, s-a înfuriat și, după circa 15 minute, a coborât la celălalt eveniment și a oprit cântarea lui Culiță, foarte agitată și nervoasă pentru ca artistul și-a permis să cânte la un alt eveniment pe banii ei, așa cum

chiar doamna respectivă a menționat.

Culiță Sterp i-a replicat că poate face ceea ce își dorește în pauza de o oră pe care o are, chiar și să cânte la un alt eveniment. În acel moment, femeia a luat microfonul unuia dintre colegii lui Culiță Sterp, l-a aruncat și l-a spart, provocând daune de circa 250 de euro. Artistul a plecat de la eveniment, pentru că clienta sa nu și-a mai dorit să-și continue programul la evenimentul său. Pe lângă acest aspect, a menționat că nu va mai plăti nici restul de bani pe care îi datora artistului.

Culiță Sterp este dispus să acționeze în instanță și să recupereze banii pierduți în urma refuzului doamnei de a-i plăti suma pe care trebuia sa o primească de la eveniment. Artistul este convins de faptul că dreptatea este de partea lui și că nu a încălcat nicio înțelegere din contractul pe care l-au încheiat.

Culiță Sterp: „Frații mei, avem o întâmplare mai ciudată să transmitem, suntem mai supărați așa, sunt aici cu toată formația. Suntem la Madrid și, pentru prima oară în viața noastră, în viața mea, de 5 ani de când cânt, pentru prima oară când mi s-a întâmplat așa ceva. Cântam la un botez, aici la Madrid, o să vă arăt exact că am făcut și niște filmări de la oamenii ăștia și aici la botezul ăsta erau două formații, mai era Cornel Cojocaru cu formația lui, oamenii ne-au plătit să venim să cântăm de la ora 20:00 seara până la dimineața la 04:00, program normal. Ne-au chemat de la 18:00 seara acolo, am stat două ore că nu era nimeni, ok, n-am mai zis nimic, am început să cântăm. Am cântat trei programe și după al treilea program a intrat Cornel Cojocaru să cânte, să cânte o oră, fiecare cântam câte o oră și ora aia, cât eu stau în pauză, atenție, deci stau la masă în pauză, stăteam toți în pauză, ne-am dus jos că jos era alt botez, am zis să facem un program la oamenii ăia că au venit după noi, deci au venit ei după noi. Și, ce-am zis? Jumătate de oră sau 40 de minute. Da, ne-am dus jos, am început să cântăm. N-am apucat să cântăm 10-15 minute că vine doamna asta de sus, doamna în verde, doamna Mihaela. Doamna Mihaela, își mulțumim frumos, ești foarte drăguță, i-a aruncat microfonul pe jos.”

Culiță Sterp a povestit că, în ciuda faptului că au discutat contractual ca programul să înceapă de a ora 20:00, au fost chemat cu două ore mai devreme, în acest timp ei stând degeaba. Artistul a trecut cu vederea peste acest aspect, așa că și-a început programul de la ora stabilită inițial.

Culiță Sterp, prima situație neplăcută întâmpinată în 5 ani de carieră

Unul dintre colegii lui Culiță: „Chestia e că nu e microfonul meu, am cântat pe microfonul unui băiat, mi l-a luat din mână, am zis nu știu ce, mi l-a luat din mână și l-a aruncat în tavan și acum eu a trebuit să-i dau capsula mea și am rămas fără microfon și trebuie să-i plătesc la om microfonul că, îți dai seama, nimănui nu-i convine să cânte cu capsula mea veche, 250 de euro.”

Printre altele, Culiță Sterp a mai povestit fanilor săi că, după ce au discutat cu doamna Mihaela să vină împreună cu formația să îi cânte la botez în Madrid, a decis să mai ia o cântare cu o seară înainte de eveniment, chiar dacă biletele de avion și cazarea au fost plătite de ea. Și de această dată, femeia s-a arătat deranjată de acest lucru, sugerând că artistul onorează alte evenimente pe banii ei. Culiță sterp i-a replicat, de asemenea, că poate face ceea ce își dorește în timpul său liber, atâta timp cât nu încalcă nicio înțelegere din contractul încheiat și își face treaba ca la carte la evenimentul doamnei.

Culiță Sterp: „ Așa, până aici e totul bine, adică nu-i bine, dar trebuia să fie bine. A venit doamna acolo după 15 minute: «Ce faci aici? De ce cântai?». Zic: «Doamnă, sus se aude muzica, cântă omul, noi suntem în pauză, dumneavoastră ce aveți cu pauza mea dacă eu sunt în pauză, am o oră pauză, ce ai dumneata cu pauza mea?».

Mă, s-a simțit toată lumea bine, avem filmări de acolo de la botez, toată lumea s-a distrat, a fost super fain. Când am ajuns jos, la fel, toată lumea se distra, a fost super fain și cred că ei nu știu de ce i-a fost ciudă. Nu înțeleg, ok, pe departe ai și tu dreptate, dar dacă plecam de la tine de la botez, dacă plecam așa, fără să nu ai nicio formație... dar tu aveai o formație acolo și eu eram în pauză. M-am dus în pauză să fac un program acolo. Altceva ce am mai vrut să zic, a aruncat microfonul pe jos, i la spart, că nu ne mai dă niciun ban. Noi trebuia să mai luăm acolo câteva mii de euro, în fine... că ea nu ne mai dă banii. Avem contract, avem tot, că noi lucrăm cu contracte, totul legal, avem SRL, și acum că îmi anulează și biletele de avion.

Bine, astea sper că nu poate și sper că nu o să se întâmple, am plecat de acolo că nu a mai vrut să ne lase să cântăm, nu ne-a mai primit, o să plecăm acasă. Am plecat, nu le-am luat niciun ban și am venit aici. Am vrut să împărtășim și cu voi chestia asta, ca să nu apară pe internet chestii de ale lor sau să vă mintă. Într-adevăr, femeia a luat biletele de avion dus-întors, Raul s-a înțeles cu ea când am luat botezul: «Doamnă, ne luați bilete de avion și cazarea». Noi, după ce am luat cântarea asta, am zis, ca să nu venim pentru o cântare, am mai luat încă o cântare și am vers și vinerea să cântăm acolo. Femeia de atunci direct s-a enervat, că «Voi ce mergeți pe banii mei». Doamnă, dar noi venim pe banii tăi să-și cântăm la botez, dumneata ai plătit cazare, ai plătit bilete de avion ca să vin la tine la botez, matale ce treabă ai cu ce fac eu în zilele mele libere, vineri seara? Exact ca și acum în pauză. Deci asta, dacă cumva îi știți așa, feriți-vă de ei că nu îi recomand, să fiți sănătoasă, doamnă, dacă vrei să-mi dai banii, mi-i dai, dacă nu, am pierdut mai mult la viața mea, o să te dau în judecată că avem acolo contractele, avem tot ce trebuie.”.

