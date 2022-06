Culiță Sterp și-a cerut iubita de soție, într-un mod inedit! Imagini spectaculoase de la cererea în căsătorie: „A spus DA, frumoasa mea”

In articol:

Culiță Sterp este în culmea fericirii! Cu puțin timp în urmă, cântărețul și-a cerut iubita în căsătorie, într-un mod spectaculos, mai precis în Cappadocia, Turcia. Artistul a avut grijă să organizeze totul în cel mai mic detaliu, iar rezultatul a fost unul pe măsură.

Fericit nevoie mare, Culiță Sterp a postat imagini de senzație de la cererea în căsătorie, împărtășind tot momentul cu fanii de pe Instagram.

„Ce emoții ne-au încercat pe amândoi”

De asemenea, alături de fotografii, cântărețul a postat și un mesaj extrem de frumos pentru mama fiului său.

Culiță Sterp se declară un bărbat fericit. Artistul și-a cerut iubita de soție, recent, iar acesta a împărtășit momentul cu fanii de pe rețelele de socializare. Cântărețul le-a mărturisit urmăritorilor de pe Instagram că întregul moment nu a fost lipsit de emoții, astfel că atât el, cât și partenera de viață, au fost încercați de multe stări și sentimente.

Cântărețul a organizat totul în cel mai mic detaliu, iar întreaga scenă s-a desfășurat în Cappadocia, Turcia, peisajul fiind unul de poveste.

De asemenea, Culiță le-a promis fanilor săi că vor putea urmări cum s-a desfășurat totul în următorul videoclip care va fi lansat curând, al cărei melodii este realizată special pentru frumoasa lui parteneră de viață și, totodată, mama fiului său.

”A spus DA, frumoasa mea! O să vedeți momentul în primul nostru videoclip împreună care are cea mai frumoasă melodie de dragoste intitulată făcută special pentru ea și pentru momentul ăsta, intitulată “Nu pot iubi alte femei” pfff ce emoții ne-au încercat pe amândoi, Doamne. In cei 3 ani care au trecut de când suntem împreuna și în cei 14 ani de când ne cunoaștem, mi-am dat seama că ești femeia lângă care vreau să trec si prin bune și prin rele toată viața, și femeia lângă care vreau și pot să evoluez pe toate planurile și alături de care vreau să am cea mai frumoasă familie, cu cât mai mulți copii! Te iubesc din toată inima mea!”, a transmis Culiță Sterp, pe pagina personală de Instagram.

Culiță Sterp și iubita lui [Sursa foto: Instagram]