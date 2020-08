In articol:

Culiță Sterp și-a cumpărat un super-apartament! Toate lucrurile par a se aranja în viața lui Culiță Sterp! Cântărețul este pe val, din punct de vedere profesional, piesa lansată cu Anna Lesko, ”Ivanko”, fiind pe primele locuri ale top-urilor muzicale, iar în viața privată și-a găsit și iubirea după eșecul mariajului lui Carmen de la Sălciua. Mai mult decât atât, recent, într-un interviu live exclusiv la WOWbiz.ro, artistul a recunoscut cu mândrie că a trebuit să muncească pentru a-și îndeplini visul, acela de a avea propriul cămin!

În viața tuturor artiștilor vine un moment în care sunt puși să aleagă între timpul liber, petrecut cu familia, și cariera pe care au. Prin aceste momente și decizii grele a trecut și Culiță, când a fost nevoit să renunțe la clipele pe care le mai putea petrece cu cei apropiați, alegând să muncească și să meargă la concerte. Acesta a fost planul artistului pentru a-și duce la bun sfărșit visul cel mare, acela de a-și construi o vilă de vis în care urmează să se mute în curând! ”Am cântat în fiecare Crăciun și Paște. Am tras mai tare că tocmai ce mi-am cumpărat și eu casa. E o satisfacție foarte mare când știi că faci totul pe spatele tău ”, a explicat Culiță Sterp la WOWbiz.ro

Culiță Sterp și-a cumpărat o super-casă! Despre noul său cămin, Culiță Sterp avea să povestească o serie de lucruri interesante. ”Mi-am luat un penthouse super în Alba Iulia, acolo, mi-am dorit eu, să fiu aproape de familie. Mulți au zis că am să mă mut la București, dar eu nu am vrut. Mi-am cumpărat locuința foarte aproape de sora mea, practic suntem mai mult decât vecini, stăm ușă în ușă! În plus, la îndemnurile mamei, am decis să îmi achiziționez și un pământ în Hațeg, cine știe, poate în viitor, îmi ridic și acolo un imobil”, a povestit Culiță.

Culiță Sterp și-a cumpărat un super-apartament! Cum arată și vila familiei din Hațeg

Culiță Sterp și-a cumpărat un super-apartament! Pe de altă parte, dacă acum, Culiță are un penthouse impunător în Alba Iulia, ei bine, și imobilul familiei din Hațeg este unul spectaculos. Vila familiei Sterp, aflată în grija mamei fraților, este o clădire impunătoare, construită în stilul unei pensiuni de munte, cu etaj, cu mult lemn și câteva corpuri distincte, care închid o grădină cu flori și pomi fructiferi. Casa familiei Sterp este indiscutabil în centrul atenției, mai ales că pe peretele exterior al vilei tronează o imagine uriașă cu Iancu și cu Culiță, îmbrăcați ca niște ciobani care au grijă de turma lor!