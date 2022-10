Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua, reproșuri în noaptea nunții. Ce i-a recunoscut artistul despre actuala iubită în ziua cea mare: „S-au certat din cauza ei”

In articol:

Culiță Sterp și femeia care l-a făcut tată pentru prima dată au avut o relație cu mai mult timp înainte de a se căsători cu Carmen de la Sălciua. Întâmplarea face ca fix cea care avea să-i devină soție ulterior a fost prezentă la nuntă în calitate de invitată.

Artistul a dezvăluit că între el și prima sa soție au existat discuții pe seama acestui subiect, chiar în noaptea nunții.

În cadrul unui podcast, Culiță Sterp a recunoscut că s-a simțit atras de actuala sa soție dintotdeauna și nici nu i-a fost teamă să recunoască acest lucru lui Carmen de la Sălciua, pe vremea aceea artista fiind soția sa. Timpul a demonstrat că prima iubire nu se uită, iar Culiță Sterp a revenit la partenera sa pe care a avut-o în liceu.

Culiță Sterp, ceartă cu Carmen de la Sălciua în noaptea nunții

În noaptea nunții lor, Culiță Sterp s-a „apărat” în fața lui Carmen de la Săciua că a invitat la nuntă toți colegii cu care s-a înțeles bine, în această categorie intrând, bineînțeles, și actuala lui iubită.

Un episod deranjant pentru Culiță Sterp a avut loc în perioada în care se afla în junglă, în cadrul unei emisiuni. Carmen de la Sălciua a dat de înțeles pe Instagram că, în cazul în care ar mai avea ocazia, și-ar dori să reînceapă o relație cu Culiță Sterp. Mai mult decât atât, artista ar fi vorbit urât chiar și despre actuala parteneră a lui Culiță în perioada în care era însărcinată, fapt foarte deranjant pentru artist, mai ales că nu a putut reacționa având în vedere că se afla în concurs.

Cătălin Măruță: „Dar e adevărat că la nunta ta a fost și actuala soție?”

Iancu Sterp: „Chiar s-au certat la nunta din cauza ei!”

Culiță Sterp: „Chiar a zis că ce caută asta aici? Și i-am zis că e prietena mea, eu mi-am invitat toți colegii de clasă, de școală, de liceu, cu care m-am înțeles bine în facultate.

(...) A fost o chestie, atunci a fost un pic dramatic. Dar nu mi-a convenit, dar nu am mai zis niciodată chestia asta, că ea a vorbit urat de iubita mea, a zis niște chestii, iar eu nu puteam să am nicio reacție pentru că am fost cinci luni în junglă, dar ea știa că nu am telefon și nu pot să ripostez. Ea a răspuns la niște întrebări, iar iubita mea, fiind gravidă atunci, nu avea chef să vadă lucrurile alea pe care le-a postat. A fost urât din partea ei. A întrebat-o cineva: Dacă ai mai putea fi din nou cu Culiță, ai mai vrea? Trebuia să țină pentru ea, dar a răspuns că ar mai fi vrut. Și nu știu ce a întrebat-o și de actuala mea iubită și a spus ceva care nu trebuia spus acolo. În fine, nu vreau să mai deschid subiectul. Nu a fost ok, iubita mea fiind gravidă, tu să vorbești, să dezgropi morții, eu fiind cu iubita mea deja de un an și jumătate.

(...) Actuala mea iubită a venit la nunta mea cu partenerul ei de la acea vreme. Eu m-am înțeles bine cu el. Carmen m-a acuzat că-mi place de ea și i-am zis că normal că-mi plăcea de ea, că e colega mea și în liceu mi-a plăcut de ea, dar cât am fost cu Carmen nu am avut nimic cu ea (n. red. cu actuala iubită).”, a explicat Culiță Sterp.