Culiță Sterp și frații lui au văzut moartea cu ochii! Dezvăluiri terifiante făcute de artist: ”Am adormit la volan, am ajuns toți la spital”

Culita si Daniela [Sursa foto: Captură YouTube] 18:05, iun 16, 2021 Autor: Cristina Ionela

Culiță Sterp a vorbit despre un tragic accident rutier în care au fost implicați și frații lui. Fostul faimos de la Survivor România a vorbit, într-un vlog postat recent pe Youtube, despre faptul că a adormit la volan, fiind mai apoi la un pas de tragedie. Incidentul a avut loc în anul 2012, când artistul și frații lui se întorceau de la mare.

Aproape de casă, Culiță a adormit la volan, iar de acolo avea să se întâmple o nenorocire. În urmă cu câțiva ani, Culiță povestea la o emisiune Tv că:

„ Am avut un accident toţi patru, acum cinci ani. Veneam de la mare cu microbuzul nostru...Eu conduceam, pe acolo aproape de casă, la vreo 15 km aproape de casă m-a luat somnul...s-a întâmplat, am dus maşina în cap acolo într-un şant, dar am avut noroc mare. Un băiat şi-a rupt piciorul, s-a lovit rău la cap, dar am avut noroc că ne-a scăpat Dumnezeu cu bine din tot. Mama era distrusă, era singură acasă...a anunţat-o cineva că am făcut accident, iar ea se ruga măcar unul să mai fie în viaţă, pentru că cineva i-a spus că a fost foarte grav...”.

Culiță Sterp, detalii cutremurătoare despre accident

Ei bine, la câțiva ani de la accidentul auto, Culiță povestește că în acele momente că Daniela a fost printre singurele persoane îngrijorate pentru starea lor de sănătate.

Daniela: Ciao, cum e Ileana? Va pup – era mesajul trimis lui Culiță în 2012.

Culiță Sterp: A m avut un accident, nu multă lume știe, un accident foarte grav, în 2012. Eu și toti frații mei, veneam cu mașina de la mare și am adormit la volan aproape de casă și am făcut mașina praf și noi am ajuns toți la spital, picioare rupte, mâini rupte, bazinul fisurat...era Ileana..foarte urât...Vreau să spun că ea (Daniela) a fost printre singurii oameni care au venit la noi la spital. A fost urât atunci, mama s-a speriat de moarte săraca..