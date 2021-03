Culiță Sterp și Jador. Cum s-au cunoscut cei doi concurenți de la Survivor România 2021

In articol:

Culiță Sterp, în vârstă de 28 de ani, și Jador, pe numele real Remus Ionuț Dumitrache, de 25 de ani, sunt prieteni de ani de zile. Cei doi activează în industria muzicală și au avut mai multe colaborări și proiecte comune de-a lungul timpului.

Cum s-au cunoscut Culiță Sterp și Jador de la Survivor România 2021

Mai mult, cei doi lucrează cu aceeași oameni, după cum a declarat Jador în cadrul emisiunii Survivor România 2021. Pasiunea pentru muzică este elementul care îi leagă pe artiști, dar și faptul că au cariere în ascensiune, piesele lor fiind mereu în trending.

Show-ul sportiv de la Kanal D le oferă o mai mare expunere, iar piesele lansate sunt acum ascultate de mult mai mulți oameni. Cu milioane de accesări pe YouTube, Culiță Sterp și Jador sunt printre cei mai iubiți cântăreți de muzică de petrecere din România.

Culiță Sterp și Jador, ceartă de zile mari la Survivor România

Deși Culiță Sterp și Jador sunt foarte apropiați, competiția din Dominicană le-a pus la grea încercare prietenia. Culiță Sterp i-a spus cuvinte grele lui Jador, căruia i-a reproșat că are un comportament neadecvat la Survivor România. El spunea că Faimoșii s-au săturat de atitudinea manelistului și de jignirile sale și i-a încurajat pe toți să spună adevărul.

„Eu din echipa asta m-am certat cu doi oameni, Jador s-a certat cu toți. Nu e un om care să nu se fi certat cu Jador în afară de cei noi. E prietenul meu, are un suflet bun, nu vreau să se supere, dar trebuie să-și asume niște chestii. Uneori Zanni are dreptate , și Jador are, dar au fost multe energii negative din cauza lui, care e perietenul meu. Mulți refuză să-i spună adevărul, vreau să o ia ca pe o lecție”, spunea Culiță Sterp, despre prietenul lui, Jador.

În încercarea de a face față avalanșei de acuzații, Jador a explicat că nu e singurul care s-a comportat urât cu fetele. Mai mult, artistul susținea că și prietenul lui, Culiță Sterp, a jignit Faimoasele la Survivor România. „Și unii dintre băieți ați făcut asta. Dacă suntem frați, fiți cu faptele, nu cu gura.

Culiță Sterp la Survivor România

Nu ai cum să spui despre mine că sunt așa când tu ai jignit-o pe Nemeș în ultimul hal! Asta e o faptă nașpa. Eu nu aș face asta, Culiță e cântăreț și nu aș scoate lucrurile astea în evidență. Lucrurile astea nu trebuie spuse la televizor, trebuia să mă iei în junglă”, i-a spus Jador.

Jador, singur în competiția Survivor România: „Nu am nevoie de Culiță!”

Jador este de părere că trebuie să meargă de unul singur în competiția Survivor România 2021. Faimosul a luat decizia de a nu face parte din niciun grup și de a-și vedea de parcursul lui în emisiune, explicându-le colegilor de echipă faptul că el nu vrea să fie implicat în grupulețele lor.

Jador la Survivor România

Ba mai mult decât atât, artistul spune că toți din competiție își doresc ca el să părăsească Survivor România 2021. „ Eu am luat decizia de a nu face parte din nici un grup pentru că eu nu am nevoie de nimeni să fiu în emisiunea asta. Eu nu am nevoie nici de Zanni, nu am nevoie nici de Culiță, nu am nevoie nici de Moro, nu am nevoie de nimeni.

Eu sunt pe cont propriu, asta mi-am dat seama din momentul din care mi-a greșit prima persoană. Nimic nu ține pe termen lung. Echipele astea două o să se rărească. O să iasă două trei de aici, doi trei de aici…și într-un final eu o să rămân singur și oamenii e posibil să se alieze împotriva mea dacă o să mă voteze publicul. Singurul care vor să iasă sunt eu. Vor cu toții să ies eu”, a spus Jador.