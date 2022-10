Culiță Sterp, trist de ziua lui de naștere. Nu s-a mai putut abține și le-a povestit totul fanilor: "Parcă niciodată în viața mea nu am avut o stare ca acum"

In articol:

Cea de-a 30-a aniversare l-a prins pe Culiță Sterp în sânul familiei, alături de rude și apropiați. A primit multe urări și cadouri din partea celor dragi, dar, cu toate acestea, artistul nu s-a simțit pe deplin fericit.

Culiță Sterp: "Și trist, și fericit în același timp"

Deși și-a sărbătorit ziua de naștere în familie și a avut parte de o mulțime de surprize, Culiță Sterp a recunoscut că cea de-a 30-a aniversare a venit la pachet și o cu stare neobișnuită, de tristețe. Artistul a mărturisit că nu-i vine să creadă cât de repede a trecut timpul, dar, cu toate acestea, spune că se simte ca la 20 de ani: "Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru urări. Mă și bucur și parcă sunt și trist. Nu-mi vine să cred cum au trecut 30 de ani, când te gândești, numai să-i numeri e greu. Bine, că nu mă simt eu ca la 30 de ani, mă simt ca la 20, dacă-i vorba. Parcă niciodată în viața mea nu am avut o stare ca și acum. Să am două sentimente în același timp: mă și bucur și mă și întristez. Nu-mi vine să cred, am făcut 30 de ani. Of, viață, unde te duci? Mai stai!", a fost mesajul transmis de Culiță Sterp, pe contul personal de Instagram.

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]

Sora lui Culiță Sterp, mesaj emoționant de ziua artistului

Culiță Sterp a primit o mulțime de mesaje la ceas aniversar, însă de departe cele mai emoționante au fost cele transmise de familie. Printre ele s-a numărat și cel al Ilenei Sterp, care a ținut să-i aducă aminte fratelui ei de anii copilăriei: "La mulți ani, "pilu Liță"!!! Parcă ieri mă puneai să suflu în piper, tu râdeai, iar eu plângeam...Acum nu mă mai faci să plâng, doar de fericire eventual.

Și da, plâng uneori când mă gândesc cât de repede a trecut timpul și amândoi suntem la casele noastre, cu propriile familii. Îți dai seama? Te iubesc până dincolo de stele, frate și OM minunat!", a scris Ileana Sterp în mediul online, în dreptul unei fotografii cu fratele ei.

Culiță Sterp și sora lui, Ileana [Sursa foto: Instagram]