Culiță Sterp, un munte de omenie! A sărit în ajutorul unui prieten, care a ajuns în scaun cu rotile: ”Și-a pierdut piciorul și are nevoie de bani pentru proteză”

Culiță Sterp face un apel la toți urmăritorii lui de pe Instagram și le cere ajutorul oamenilor cu suflet bun, care-și doresc să facă un bine pentru un tânăr, ce a rămas în scaun cu rotile! Nicolae și-a pierdut piciorul și are nevoie de bani, pentru a-și cumpăra o proteză.

Artistul susține că el l-a ajutat pe Nicolae cu ce a putut și la fel o pot face și cei care își doresc acest lucru. De altfel, Culiță Sterp a explicat în câteva rânduri cazul lui Nicolae, tânărul care și-a pierdut piciorul, iar acum este nevoit să stea într-un scaun cu rotile, până când se vor strânge bani pentru o proteză.

Nicolae are nevoie de ajutorul tuturor!

Culiță Sterp îl cunoaște personal pe Nicolae și l-a ajutat cum a putut. Acesta a postat pe pagina lui de Instagram un mesaj emoționant, legat de cazul amicului său, care are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet bun. Astfel, Culiță le cere persoanelor care vor să dea o mână de ajutor, să o facă, căci Nicolae are nevoie neapărat de bani pentru a-și putea cumpăra o proteză.

Tânărul are nevoie de această proteză, pentru a nu mai depinde de scaunul cu rotile, în care se află și-n fotografia de mai jos, postată de cântărețul de muzică de petrecere.

”Nicolae Obrejan este un bäiat care si-a pierdut piciorul si are nevoie de bani pentru protezà ca sà poatà sã meargà din nou! îl cunosc personal, eu l-am ajutat cu ce am putut daca puteti si voi sa in donati cât và lasà sufletul, o sá vá las contul lui aici! Dumnezeu sà và räspläteasca!”, este mesajul postat de Culiță

Sterp, pe contul lui de Instagram.

Mai jos aveți contul în care puteți dona pentru Nicolae:

Obrejan Nicolae [Sursa foto: Instagram]