Culiță Sterp, un romantic incurabil! Ce surpriză a pregătit de ziua iubitei sale

Culiță Sterp este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. După întoarcerea sa de la Survivor România 2021, artistul s-a dedicat în totalitate familiei sale, cât și cântărilor. În viața lui a avut o schimbare majoră, în contextul în care a devenit tată pentru prima dată. Artistul se mândrește pe rețelele lui de socializare cu familia sa, iar fanii sunt surprinși de fiecare dată de asemănarea dintre Culiță Sterp și fiul său.

Fostul Faimos de la Survivor România 2021 este un bărbat foarte romantic, care își surprinde mereu iubita cu diferite cadouri. Cu ocazia zilei de naștere a femeii care l-a făcut tată, Culiță Sterp a surprins-o cu un buchet imens de transafiri

roșii. El a distribuit pe pagina sa de Instagram o fotografie cu el în lift, îmbrăcat în halat, în timp ce se îndrepta să își surprindă iubita.

Culiță Sterp, surpriza pentru mama copilului său

Culiță Sterp, dezvăluiri despre botezul micuțului Milan

Culiță Sterp a venit în platoul emisiunii Teo Show, pentru prima dată de când a devenit tătic. El a făcut primele dezvăluiri despre botezul fiului său, Milan, care ar urma să aibă loc la finalul acestei luni. Cu toate acestea, există anumite restricții care ar putea să îi facă să amâne data botezului.

„Botezul are loc acum, la sfarsitul lunii octombrie, pe data de 21. Dar avand in vedere situatiile care s-au impus recent, nu stiu daca o sa mai fie sau nu si ne-am gandit ca in caz ca nu se poate face, o sa-l facem la anul cand o sa aiba copilul un an, pe 17 iunie.

Eu am cantat la foarte multe botezuri si erau copiii mari. Chiar ieri am apucat sa ne facem lista de invitati si am zis sa incercam sa facem. Daca se poate facem, daca nu...am zis ca n-or sa fie foarte multi invitati, in jur de 200. Nici multi, nici putini. Nu facem cu foarte multa lume, cu prietenii mai apropiati, cred ca ei conteaza cel mai mult. Nu stim deocamdata...” Citește mai multe AICI.