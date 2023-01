Culiță Sterp va putea părăsi România! Decizie de ultim moment a magistraților

In articol:

Vești bune pentru Culiță Sterp! Artistul, care se află sub măsura controlului judiciar în urma accidentului pe care l-a provocat în luna noiembrie a anului trecut, va putea părăsi țara. Iată ce decizie au luat judecătorii!

Culiță Sterp va susține primul lui concert în străinătate, după accidentul provocat în urmă cu două luni

Culiță Sterp a formulat o cerere în fața instanței pentru a se putea deplasa în Spania, acolo unde are un concert, deși se află încă sub măsura controlului judiciar. După multe apariții în fața magistraților, marți, 17 ianuarie, Judecătoria Cluj-Napoca a decis să admită cererea artistului și să îi permită părăsirea țării în perioada 26-29 ianuarie: "În temeiul art. 203 alin. 5, art. 205 alin. 2, lit. a din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de inculpatul Sterp Nicolae, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 366 alin. 1 și 2 Cod penal și părăsirea locului accidentului, faptă prevăzută și pedepsită de art. 388 alin. 1 Cod penal (dosar penal nr. 26306/211/2022), aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar luată prin Ordonanța din data de 18.11.2022 și menținută prin încheierea penală nr. 293 din 28.12.2022 și îi încuviințează acestuia părăsirea limitei teritoriale a României pentru o durată de 4 zile, în perioada 26-29 ianuarie 2023 (prima și ultima zi incluse), pentru a se deplasa în Spania, orașul Madrid. La data rămânerii definitive, prezenta încheiere se comunică către IPJ Hunedoara, Serviciul de Investigații Criminale- Biroul de Supravegheri Judiciare, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor. Cu drept de contestație în 48 de ore de la comunicare.", se arată în decizia instanței, potrivit clujust.ro.

Reamintim că artistul Culiță Sterp a provocat la jumătatea lunii noiembrie a anului trecut un accident grav de circulație. La acea vreme, cântărețul a trecut pe culoarea roșie a semaforului, a pătruns într-o intersecție și a lovit în plin un alt autoturism, care circula regulamentar. În urma impactului, șoferul autovehiculului a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

