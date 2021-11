Culmea ironiei: Petrică Mîțu Stoian era terifiat de COVID și a stat un an și jumătate închis în casă! ”A ajuns să-mi fie frică și de sora mea”

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a făcut COVID-19 în luna septembrie, însă a continuat să aibă probleme de sănătate până în momentul în care a ajuns la o clinică privată unde i s-a aplicat un tratament care, se pare, i-a grăbit

Petrică Mîțu Stoian: ”A murit Catanga, care era de vârsta mea...”

sfârșitul.

Culmea ironiei, artistul era de-a dreptul îngrozit de perspectiva de a face COVID și timp de un an și jumătate s-a izolat și a refuzat invitația mai multor televiziuni de a participa la filmări, tocmai de frica acestui virus.

Citeste si: Ultimele cuvinte rostite de Petrică Mîțu Stoian înainte să moară! „N-am mare lucru”. Impresarul lui rupe tăcerea

”Mi-a fost și frică... Eu m-am cam ferit de virusul ăsta. Mi-a fost frică, am văzut-o atunci pe Steliana (Sima, n.r.), când a avut probleme. Când a avut probleme Maria Ghinea și fetele astea ale noastre... Am stat așa și am decis să nu mai merg la filmări. M-au sunat și m-au întrebat de ce nu am venit... Păi, mi-a fost frică, dacă mă îmbolnăvesc, ce naiba fac... A murit Catanga, ce mare artistă a fost, ce om deosebit!... Și cred, Catanga era cam tot de vârsta mea, n-avea acum să fie mai mare”, a dezvăluit Petrică Mîțu Stoian într-un interviu acordat în luna aprilie jurnalistei Adriana Bahmuțeanu.

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Petrică Mâțu Stoian! Aceasta l-a cunoscut pe artist în...- bzi.ro

”Nu am făcut petrecere când am împlinit 60 de ani, o să fac la 110”

Interpretul a recunoscut inclusiv faptul că nu și-a mai organizat ziua de naștere de teamă să nu se îmbolnăvească dar și pentru că în septembrie, atunci când e născut, a fost o rată mare de îmbolnăviri și drept urmare au apărut restricții.

Citeste si: Petrica Mîțu Stoian, umilit de autorități, înainte să moară! L-au băgat în șomaj tehnic și a fost nevoit să se pensioneze! Ce salariu avea artistul? EXCLUSIV

”A trecut perioada asta, dar nu ne mai dă voie... Nici ziua onomastică nu poți s-o faci. I-aș fi făcut și eu ziua, eu am obiceiul să chem pe la mine 40-50 de oameni când fac. Că făcusem și eu 60 de ani... Dar acum, dacă a trecut, nu-i nimic, îmi fac la 110”, spunea, optimist, Petrică Mîțu Stoian.

”Ne-au dezbinat în ultimul hal”

Petrică Mîțu Stoian se temea de COVID

Artistul a dezvăluit faptul că a ajuns să-și evite propria soră, de teama virusului.

”Și atunci trebuie să ne ferim cât de cât. Acum, Dumnezeu știe, că sunt mulți care sunt... Eu, întotdeauna m-am păzit. Mi-e dor de oameni, aș vrea să mă duc, am cântece noi, mi-e drag să intru cu ei în vorbă. Ce naiba, a ajuns să-mi fie frică și de soră-mea, mi-e frică să mă apropii de ea. Chiar ne-au înstrăinat, ne-au dezbinat în ultimul hal. Poate n-o fi dracul chiar așa de mare, până la urmă”, a mai spus Petrică Mîțu Stoian.