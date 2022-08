Culmea transferurilor? Să te accidentezi la prezentarea oficială. Iată ce era să pățească un superstar sud-american

In articol:

Fostul jucător al lui Arsenal și Manchester United a venit liber de contract la echipa franceză după ce Inter Milan i-a reziliat înțelegerea de comun acord. Marseille a anunțat marți că s-a înțeles cu Alexis Sanchez pentru un contract pe 2 sezoane.

Alexis Sánchez with nearly the fastest injury sustained at a new club in the history of football. (🎥 @InfosOM_) pic.twitter.com/w3cEFwckOB