Culori in tendinte pentru primavara 2022

Pe masura ce zilele devin mai frumoase incepi sa visezi cu ochii deschisi la tinute noi pentru zile insorite… Iata o lista de primavara cu nuantele sezonului, cele mai cautate tendinte pentru luna mai si combinatii potrivite pentru fiecare!

Daca si tie iti e dor sa compui un outfit demn de sezonul cald, iata dintre cele mai frumoase nuante pe care le-am gasit! Alege-ti noua culoare preferata si apoi inca o nuanta in contrast, ca sa faci un mix&match in ton cu vremea de afara!

GALBEN SOLAR

Cum incepe luna mai te trezesti visand deja la o rochie sau o pereche de sandale in cea mai frumoasa nuanta de galben. Pe care sa le porti chiar si doar acasa, in fata oglinzii, sa iti ridice nivelul de energie! Nu uita ca o geanta noua e cel mai bun mod de a iti face un update de look la inceput de sezon, mai ales cand gasesti optiuni cu detalii clasice, extravagante, elegante, dar si perfect practice.

ROZ DELICAT

Atunci cand iti faci lista pentru noul sezon trebuie sa contina si putin roz! Roz bonbon, pudrat, fuchsia sau pastel, nu conteaza nuanta ci doar combinatiile de stil pe care ti le imaginezi pentru zile

insorite.

In dupa-amiaza in care vrei doar plimbare la pas pe strazile goale, alege o rochie fluida cu imprimeu si o pereche de tenisi roz pal, din panza. Sarbatoreste cu un touch de lip gloss intr-o nuanta varatica pe terasa cafenelei tale preferate, unde poti sa savurezi un ice coffee sau un cappuccino la soare! Adauga intotdeauna o nota fresh, indiferent de stilul tau, cu bijuterii sofisticate, ochelari de soare cool si mici accesorii care fac intotdeauna diferenta!

VERDE CALD

Verdele este luminos, cald si energic si emana prospetime in toate nuantele sale, asa ca foloseste-l in combinatie cu oricare alte culori puternice pentru o aparitie wow! In zilele de mai cu vreme schimbatoare, o pereche verde de adidasi de dama se va potrivi perfect cu toate tinutele tale cu blugi, un tricou in dungi si un pulover ‘aruncat’ casual pe umeri! Bermude cu print+ tricou simplu+ geaca din denim= combinatia cool pentru perechea ta noua de tenisi Converse de culoare verde, pe care nu

stiai cum sa o porti.

PORTOCALIU INTENS

Atunci cand vrei sa porti un costum cool, de inspiratie masculina, intr-o nuanta neutra de gri, pastreaza-i ‘’eleganta’’ si opteaza pentru o pereche de sneakers sau pantofi cu toc kitten intr-o nuanta aprinsa de oranj. Cu flori, dungi sau monocrome? Indiferent ce alegi vara asta, rochia ta maxi va arata mult mai bine cu o pereche de pantofi colorati. Alege din noile colectii de incaltaminte de dama!