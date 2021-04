Cum a aflat Brigitte Pastramă că Ilie Năstase o înșela?! Incredibil ce făcut vedeta după: "Nu mai aveam ce să pierd..."

In articol:

Ilie Năstase și Brigitte Pastramă au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. După mai multe certuri și împăcări, cei doi au decis să divorțeze. Însă, vedeta de televiziune susține că a aflat că a fost înșelată de fostul ei soț.

Brigitte Pastramă, înșelată de Ilie Năstase

În emisiunea sa, soția lui Florin Pastramă i-a povestit menajerei cum a aflat că a fost înșelată de fostul tenismen. Au apărut imagini cu Ilie Năstase și o persoană de sex femenin, iar ironia a fost că vedeta tot primea mesaje de amenințare din partea unei femei. Ulterior, a contactat paparazzii și a mers la femeia în cauză. De acolo, totul a fost istorie.

„Cât eram bolnavă primeam mesaje de la o femeie pe Facebook în care-mi spunea ca să-l las pe Ilie în pace să-și refacă viața, tot felul de mesaje răutăcioase. Și tot atunci niște paparazzi l-au prins cu o gagică, la ea acasă, ea era la geam în sutien și cu prosopul pe cap și el pleca de la ea. Eu atunci am tăcut din gură și am înghițit orice că mă gândeam că dacă trebuie să mă operez și costă chimioterapia vreo 200.000 de euro.

Dar când am aflat că nu sunt bolnavă, în momentul în care am venit înapoi, am contactat paparazzii ăia și m-am înțeles cu ei să mă ducă acolo unde stă femeia de la care a ieșit el și cu care l-au prins. Am avut tupeul ăsta pentru că eu l-am iubit foarte mult, nu-l înșelasem timp de șapte ani și nu mai aveam ce să pierd. Și m-am dus peste ea, așa am devenit eu faimoasă”, a spus Brigitte Pastramă în emisiunea sa.