Cum a aflat Cristian Boureanu că soția sa îl înșela cu nașul lor de botez. „M-a scos la o cafea Sebastian să-mi spună.”

Vezi cum a aflat Cristian Boureanu că prima sa soție, Irina, îl înșela chiar cu nașul lor de botez! După aflarea veștii, fostul politician a pus stop căsniciei cu femeia care i-a dăruit primul copil, obținând custodia unică a fiicei sale.

Cristian Boureanu a povestit, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță, despre modul în care a aflat că prima sa soție, Irina, îl înșela chiar cu nașul lor de botez, acesta fiind fostul ministru al Transporturilor, Sebastian Vlădescu.

„M-a scos la o cafea Sebastian să-mi spună. Și atunci l-am ascultat și, la un moment dat, l-am întrebat: ai bani la tine? Da. Plătești tu cafeaua? Da. Bine. M-am ridicat și am plecat. Și apoi m-am dus pe jos acasă, am zis că n-are rost să mă urc la volan că-s nervos. M-am gândit ce am de făcut, m-am lăsat de cafea, am zis cinci ani iau o pauză de la cafea.”, a povestit Cristian Boureanu.

Cristian Boureanu a mărturisit că a simțit că relația dintre el și prima soție nu funcționa. Bărbatul a mai povestit că, în timp, a reușit să accepte ce i s-a întâmplat.

„Hai să spunem că de fiecare dată când în spatele cortinei relația începea să se destrame eu am simțit. Dumnezeu mi-a dat întotdeauna un semn. Sunt două lucruri. Oamenii încep să se certe și nu știu de ce. Unul din ei știe de ce se întâmplă chestia asta. Mi-a fost foarte greu să accept că pierd oameni dragi. Dar cum spuneam, nimeni nu e proprietatea nimănui, noi putem face alegeri în viață. Pot eu să stau să controlez? Niciodată nu m-am uitat să verific telefonul nevestei. Fiecare alege. Apoi trebuie să fie pregătiți să suporte consecințele alegerilor lor. Eu am păstrat apoi custodie unică la copil.”, a mai spus Cristian Boureanu.

Cristian Boureanu, prima sa soție și fiica celor doi [Sursa foto: Facebook]

Cristian Boureanu a fost înșelat și a doua oară, de data aceasta cu nașul de cununie

Însă ghinionul în dragoste nu s-a oprit aici pentru fostul politician. După căsnicia eșuată cu Irina, care i-a dăruit și o fiică, Cristian Boureanu a început o relație cu Valentina Pelinel, cu care a fost împreună în perioada 2007-2014. Se pare că omul de afaceri a fost înșelat din nou, de data aceasta cu nașul de cununie, Cristi Borcea.

Întrebat dacă a reușit să o ierte pe Valentina pentru adulter, Boureanu a răspuns: „Pe Valentina? Cum să nu! Până la urmă toți greșim. Pe Valentina am iertat-o. Nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că ei de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație. Nu știu exact de când, nu m-a mai interesat.”

Cristian Boureanu și Valentina Pelinel [Sursa foto: Facebook]