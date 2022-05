Cum a aflat, de fapt, fiul Vioricăi Dăncilă că este adoptat: „Am simțit că se prăbușește tavanul”. Fostul premier, dezvăluiri dureroase

In articol:

Pe Viorica Dăncilă o cunoaște o țară întreagă, însă rar s-a întâmplat ca aceasta să dezvăluie amănunte din viața sa, fiind foarte discretă când vine vorba de viața sa personală. Cu toate acestea, recent, fostul premier al României și-a deschis sufletul în fața celor ce o apreciază și a oferit câteva detalii din intimitatea sa, vorbind în special despre fiul ei, Victor, pe care l-a adoptat încă de

la o vârstă fragedă.

În cadrul emisiunii ”În oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Viorica Dăncilă a povestit momentul când Victor a aflat că este adoptat, dezvăluind reacția ei și a soțului său de la vremea aceea.

„I-am explicat că este copilul nostru, că îl iubim extrem de mult”

În cadrul emisiunii lui Mihai Ghiță, Viorica Dăncilă a povestit despre adopția lui Victor. Fostul premier și soțul său nu s-au gândit nicio secundă să apeleze la această metodă pentru a avea un copil, însă gândurile politicianului s-au schimbat brusc atunci când a auzit de micuțul ce avea să-i devină fiu.

Mai precis, o colegă de la locul de muncă de la vremea respectivă i-a spus Vioricăi Dăncilă că un copilaș care s-a născut a fost abandonat în spital și nu

are scutece și lapte, așa că aceasta a decis să meargă să-i ducă toate cele necesare bebelușului.

În momentul când aceasta l-a văzut pe copil, Viorica Dăncilă a luat decizia de a-l adopta, așa că a mers și a discutat cu soțul ei despre acest lucru.

„Eram inginer la Videle(...) una dintre colege era centralistă și vorbise cu cineva de la spital și mi-a spus că este un copil abandonat la spital și că plânge foarte tare și că nu are nici lapte nici scutece. Totul se întâmpla în 1990, imediat după Revoluție. Am vorbit cu ea să îi ducem niște lapte, niște scutece, am mers pe la ora 09:00. L-am văzut pe Victor, plângea foarte tare și în momentul ala mi-am dat seama că eu nu pot să îl las acolo. Țipătul lui era de fapt un strigăt de ajutor. El era singur și avea nevoie de cineva care efectiv să îi fie alături și să îi ofere iubire. M-am întors acasă și i-am spus soțului meu de pasul pe care voiam să-l fac. Nu a fost ușor, aveam 26 de ani, eram și noi la început de drum, aveam un apartament în care era mobilată doar o cameră. Nu pot să spun că eram în postura de a adopta un copil. Puteam să avem noi un copil.Este greu să iei o astfel de decizie, mai ales că atunci nu exista atâta aparatură să vezi dacă copilul are probleme de sănătate, nu exista un consult riguros, dar am venit foarte hotărâtă și i-am spus soțului meu. El a crezut că este o decizie de moment. L-am luat a doua zi, l-am văzut pe Victor, a treia zi m-am internat cu Victor în spital pentru că trebuia să învăț să am grijă de el, să îi dau să mănânce, să îl schimb, să mi-l apropii, să știu ce să fac dacă copilul are o problemă și apoi l-am luat acasă(...) Victor a devenit universul nostru”, a mărturisit Viorica Dăncilă.

Vremea a trecut, iar Victor a auzit de la niște copii că, de fapt, nu este fiul celor care l-au crescut încă de când avea doar câteva zile.

Momentul respectiv a fost unul foarte greu pentru Viorica Dăncilă și soțul său, spune ea, însă atunci cei doi părinți l-au luat pe fiul lor și au purtat o discuție serioasă pentru a-i explica faptul că el este copilul lor, orice ar fi, mai ales că l-au crescut de la începutul vieții.

„Era Victor clasa a opta, parcă și a ieșit afară. El nu-și făcuse lecțiile, iar când s-a întors l-am certat, ca orice părinte. I-am spus că este târziu, că mâine se duce la școală și nu are lecțiile făcute. În momentul acela, mi-a răspuns într-un mod mai distant. Atunci am ridicat puțin tonul, că eu îl întrebam de lecții, dar Victor îmi spunea altceva și a început să plângă. Mi-a spus că „mă cerți pentru că nu sunt copilul tău.” Eram cu soțul meu în bucătărie și am simțit că se prăbușește tavanul. L-am întrebat ce a vrut să spună și-mi spune „mi-au zis niște copii că nu sunt copilul vostru și tu de asta mă cerți.” Ne-am așezat și i-am explicat că este copilul nostru, că îl iubim extrem de mult. Important este cine te crește și că el este important pentru noi. De atunci am încheiat acel capitol.”, a dezvăluit Viorica Dăncilă, în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Viorica Dăncilă [Sursa foto: Captură Video]