Cum a aflat Ramona Olaru că fostul soț o înșela? Ce s-a întâmplat la doar două săptămâni de la divorț: "Mi-a zis că nu-i mai trebuie niciodată"

În 2019, Ramona Olaru a încheiat un capitol important din viața ei. Ea și fostul soț au divorțat de comun acord, însă abia acum au ieșit la iveală amănunte surprinzătoare din culisele despărțirii.

Ramona Olaru: "Au trecut o săptămână sau două până am văzut pe Instagram: Am zis DA!"

Ramona Olaru a încercat să-ți țină întotdeauna viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor, astfel că în urmă cu doi ani, când a divorțat, nu a oferit prea multe declarații pe seama acestui subiect.

Ramona Olaru și fostul ei soț, pe vremea când erau împreună [Sursa foto: Instagram]

Într-un interviu acordat pentru catine.ro, însă, vedeta a dezvăluit ce s-a întâmplat la scurt timp de la despărțire: "În ziua divorțului mi-a zis că nu-i mai trebuie niciodată să se căsătorească, sau cel puțin în următorii ani nu-i trebuie. Se duce să-și facă viața și pe urmă se căsătorește! Și au trecut o săptămână sau două până am văzut pe Instagram «Am zis DA!», de la viitoarea lui soție. Și apoi, noi eram despărțiți de șase luni și, la fel, am văzut pe Instagram: Happy 1 year together! (Un an fericit împreună – n.r.)", a povestit Ramona Oalru, pentru sursa citată.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]

Ramona Olaru și-a găsit fericirea în brațele lui Cătălin Cazacu

După divorț, Ramona Olaru a încercat să-și refacă viața și să dea o nouă șansă iubirii. Asistenta TV a avut o relație de lungă durată cu Cuza de la "Noaptea Târziu", însă lucrurile nu au mers tocmai bine între ei și au decis să se despartă.

De câteva luni, pare că frumoasa blondină și-a găsit liniștea în brațele lui Cătălin Cazacu. Motociclistul a declarat că are planuri serioase de viitor în ceea ce o privește pe iubita lui: "Ne ajută faptul că ne cunoaștem de mult. Vinerea, când e ziua ei liberă, o iau, merg cu ea pe barcă, ne distrăm. Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă! Am reușit, mai nou, să mă trezesc și dimineața. Aud ceasul când sună, nu e un pat așa de mare. Mi s-a modificat programul din cauza Ramonei. Pentru prima dată m-am dus la ora 9 dimineața duminica la sală. A zis antrenoarea că am venit direct din club. Eu dormeam de obicei până la 13-14.", a mărturisit Cătălin Cazacu, pentru click.ro.