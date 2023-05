Cum a aflat Ștefan Stan că tatăl lui a murit?! Doar ce trecuse prin cea mai mare cumpănă a vieții sale: „Medicii mi-au mai dat două luni”

In articol:

Ștefan Stan a trecut printr-o mare cumpănă în urmă cu două luni, căci pe data de 16 martie, artistul a aflat că tatăl lui s-a stins din viață, iar cel ce l-a găsit fără suflare atunci pe bărbat a fost chiar fratele cântărețului.

La momentul respectiv, Ștefan era plecat din țară, iar vestea a picat ca un trăsnet peste întreaga familie.

Totuși, atunci când a primit vestea tristă, Ștefan Stan trecea printr-o altă problemă, destul de delicată, căci era plecat în străinătate, mai precis în Turcia, tocmai pentru o intervenție pe care trebuia să o aibă pe cât de repede posibil. De asemenea, artistul a precizat că a primit vestea legată de tatăl lui, chiar la câteva ore după ce ieșise din operație.

„Eram în Turcia, am suferit o intervenție chirurgicală destul de dificilă, era să mor, mi-au mai dat două luni de zile, jur. Nu vreau să vorbesc despre asta, dar datorită medicilor de acolo am scăpat. Am avut o intervenție, mi-am pus niște fațete și doctorul care a făcut treaba asta a greșit niște lucruri și acele lucruri au creat o infecție pe care n-o vedea nimeni. Mă durea capul, aveam niște amețeli, am zis că ceva se întâmplă. Am un prieten cu care mai vorbesc din când în când și are niște legături la Istanbul și mi-a zis să-i trimit o poză, o radiografie și i-am zis că n-am nevoie. I-am trimis o radiografie pe 10 martie și pe 12 martie m-au programat pentru operație. După 6 ore și ceva de operație sunt bine.

, a declarat Ștefan Stan, în cadrul unei emisiuni TV.

Ștefan Stan, despre relația cu tatăl lui, în copilărie: „Bătăi, de dat afară din casă, de dormit prin poduri”

În urmă cu ceva timp, invitat în cadrul emisiunii ”În oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Ștefan Stan și-a deschis sufletul în fața publicului său și a făcut o serie de declarații neașteptate despre relația pe care artistul o avea cu tatăl lui în copilărie, dar și despre viața grea pe care mama sa a trăit-o alături de bărbat.

„Mama a avut o viață extrem, extrem de grea. Vorbim de bătăi, de dat afară din casă, de dormit prin poduri. Tata a spart-o cu bătaia și pe ea și pe mine. Nimeni nu a știut lucrul ăsta. Mama mea a fost o femeie extrem de demnă. A ținut foarte mult la demnitatea ei, nu s-a prostituat, nu a furat la nimeni nimic. Mama mea muncește de 17 ani cu carte de muncă. A cochetat cu cântatul pe la Intercontinental, dar nu i-a plăcut viața aia de noapte și a crezut, de fapt, că muncind va încerca să avanseze. Fiecare salariu pe care îl lua, cât era cu taică-miu în casă, ea era obligată să plătească jumătate-jumătate în casă. Și când mergeam în concedii ea plătea jumătate din benzină. Așa i se spunea(...) Iubindu-l atât de tare l-a luat cu doi copii mari.(...) Ea i-a crescut ca pe copiii ei. Nu a făcut niciodată diferențe între noi. Deși el când venea acasă, se oprea la o rotiserie de pe Calea Victoriei și lua un pui, eu eram mic, astea sunt poveștile pe care mi le spunea mama mea și nu m-a mințit nicio secundă. Se închideau în bucătărie și mâncau și mama mea stătea în sufragerie. Cam asta a fost viața mamei mele pe lângă multe... ” , a povestit Ștefan Stan, în emisiunea online „În Oglindă”.