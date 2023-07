Cum a ajuns Ana Morodan dependentă de calmante. Totul are legătură cu o dramă care a marcat-o profund. A crezut că s-a vindecat, după atâția ani: "Țin minte toată frica și toată anxietatea"

In articol:

În urmă cu câteva luni, Ana Morodan era implicată într-un accident rutier, produs în București, moment în care a fost depistată la volan sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.

Din acel moment, după ce vedetele și oamenii de rând ba au compătimit-o, ba au pus-o la colț, viața ”Contesei”, așa cum se autointitulează, s-a schimbat radical.

Cum a ajuns Ana Morodan dependentă de calmante [Sursa foto: Instagram ]

Ana Morodan recunoaște că a ajuns dependentă de calmante

Ana Morodan a început să se axeze mai mult pe ceea ce simte și vrea de la viață, decât pe imaginea pe care și-a creat-o în mediul online, făcând declarații după declarații despre cele mai grele momente ale vieții sale.

Iar acum, la trei luni distanță de la evenimentul care a adus-o în centrul unor controverse uriașe, pe Instagram, acolo unde și-a schimbat total tema postărilor, Ana Morodan a decis să fie sinceră cu cei care fac parte din comunitatea sa.

Conform spuselor sale, așa cum a declarat și după producerea accidentului, substanțele pe care se dovedise că le consumase erau, de fapt, medicamente.

Calmantele, spune Morodan, au pus stăpânire pe corpul și mintea ei și au făcut-o să se creadă diferită, să se simtă bine când, de fapt, nu era deloc așa, și să vadă lumea și ceea ce se întâmplă în jurul ei ca într-o buclă.

Traumele din familie, munca asiduă, neglijența, anxietatea, frica, vulnerabilitatea, toate au făcut-o să apeleze la metoda cea mai ușoară de a face față vieții, lucrurilor bune și celor rele care i-au ieșit în cale.

Inițial, spune blonda, a fost vorba de o rețetă primită de la medic, conform căreia calmantul luat ar fi ajutat-o să se odihnească și să se liniștească.

Însă, cu timpul, când problemele s-au adunat și stările sale erau tot mai acute și mai dese, Ana Morodan recunoaște că a început să ia și mai multe pastile.

Așa, de teamă de a confrunta realitatea, a ajuns la supradoză, moment în care, în loc să o ajute, medicamentul mai rău îi făcea.

Însă, chiar și așa, deși spune că a mai făcut pauze de la a consuma acea pastilă, oricât ar fi încercat să renunțe definitiv, mereu, când greul o copleșea, se întorcea la doza sa de dependență.

Acum, însă, după accidentul provocat și după lunile în care a avut timp să se gândească la ea și la viața sa, Ana Morodan spune că luptă să se transforme.

Nu mai vrea să fie doar o persoană publică ce arată mereu bine și se simte bine de dragul like-urilor ori a internauților, ci își dorește că omul Ana, din spatele reflectoarelor, să ducă o viață liniștită și sănătoasă în adevăratul sens al cuvântului, care să o împlinească real, nu doar în online.

"Au trecut trei luni, trei luni în care am avut timp să mă gândesc, să mă echilibrez, să văd care e adevărul meu, să-mi descopăr lipsa de scop și mersul robotic înainte, doar pentru că așa trebuia. Să uimesc în fiecare zi, să livrez un personaj deloc vulnerabil, care livrează real life, cât și pe internet poveste după poveste, în tot timpul ăsta crezând că eu sunt mai deșteaptă decât toți cei care trăiesc subjugați de social media și pe mine nu mă afectează. Și pe undeva, pe drum, am uitat de vulnerabilitatea mea, de sensibilitatea mea, de empatia mea. Pentru că într-o lume în care glamour-ul e un înveliș ieftin de staniol, să fii sensibil este o slăbiciune. Prima dată când am luat un calmant a fost când mama mea a fost diagnosticată cu șapte metastaze. Țin minte că toată frica și toată anxietatea pe care le-am simțit atunci s-au disipat. Apoi am uitat, dar am trecut prin crize personale, prin doliu reprimat, pentru că eu aveam de lucru, și am mers la doctor pentru o rețetă de calmant. Am început să iau conform rețetei, până când, într-o zi, nu și-a mai făcut efectul. Apoi am început să iau mai mult. Dar corpul dezvolta rezistență și am început să iau și mai mult, mai mult decât scria pe rețetă. Adicția se instalează foarte ușor, ajunsesem chiar să cred că eu sunt cool, că iau un medicament de la farmacie și nu mă droghez ca alții, asta cumva îmi legitima acțiunea. Acum vreo doi ani a început să nu îmi mai placă absolut deloc ce fac, să nu-mi mai găsesc sensul.

Începusem să-mi doresc altceva, dar nu puteam să mă opresc, aveam crize de anxietate când ieșeam la evenimente, nu mă mai regăseam în lumea asta, și ce am făcut, mi-a fost frică să mă opresc și am început să iau aproape zilnic. Am făcut o criză, am negat-o în primă fază, apoi mi-a fost rușine, am avut remușcări și m-am oprit. Am crezut de multe ori, în acești patru ani, că mi-am revenit. M-am oprit chiar și 8 luni, dar apoi se întâmpla ceva și mă întorceam mereu. Este un medicament de la farmacie, ceea ce și era, doar că nu în supradoză. Cert este că sănătatea psihică e afectată și alterată de media socială, de filtrele și iluziile pe care le vedem acolo și sunt capcane pe care crezi că le știi. Dar dacă ești sensibil și ai un cumul de evenimente personale care te fragilizează, te devorează ca și om. M-am hotărât să transform ceea ce nu am știut să folosesc în avantajul meu ca om, ci doar în avantajul personajului meu public, în instrument de vindecare. De acum încolo, cel puțin pentru o perioadă, canalul meu de social media va deveni jurnalul meu de vindecare, unde Contesa Morodan devine Ana Morodan", a spus vedeta, pe pagina sa de Instagram.