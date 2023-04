Cum a ajuns Armin Nicoară din cauza bolii de care suferă!: „Eu o să mor, e clar că acolo se ajunge. Eram distrus” Artistul a izbucnit în hohote de plâns când și-a amintit acel moment din trecut

In articol:

Armin Nicoară este acum un artist pe val, care duce o viață la care unii pot doar visa, însă trecutul lui este unul extrem de sumbru.

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Armin Nicoară a trecut de la extaz la agonie în doar o clipă, în urmă cu mai mulți ani, atunci când a aflat că suferă de o boală cruntă, diabet.

Cum a ajuns Armin Nicoară din cauza bolii de care suferă [Sursa foto: Captura video]

Armin Nicoară, cu lacrimi în ochi, vorbește despre trecutul dureros

Viața i s-a schimbat într-o clipă și nimeni și nimic nu-l mai făcea să creadă că are vreo șansă la un viitor normal.

Saxofonistul spune că își vedea zilnic moartea cu ochii, mai ales după ce a refuzat să își facă tratamentul și a căzut fizic și psihic, fără să mai spere la vreo șansă de a reveni pe drumul cel bun.

„Nimeni nu mai vedea nimic în mine. După ce m-am îmbolnăvit, arătam foarte rău. Eram distrus și fizic și mental, total, vedeam moartea în momentul ăla. Tot ce gândeam era: <Eu o să mor. Eu nu am cum să fac insulină, nu am cum să fac și e clar că acolo se ajunge>. Patru ani de zile nu am reușit să-mi fac aproape deloc insulină. Din patru injecții pe zi, reușeam să-mi fac doar una, iar la un moment dat am văzut că se agravează, tot mai tare slăbeam, aveam 40 și ceva de kilograme, nici hainele nu mai stăteau pe mine, mă dureau foarte tare picioarele, că la diabet se agravează tot mai tare la picioare, iar apoi nervii la mâini. Atunci am picat într-o depresie din două motive. Și pentru că eram un nimeni în acel moment și cu boala, cu absolut tot”, a spus Armin Nicoară, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”.

Boala, însă, și tot ce a însemnat tratament, simptome și schimbări, nu l-au afectat psihic și emoțional doar pe Armin Nicoară, ci pe întreaga familie a acestuia.

Cântărețul spune că tot ce venea din exterior spre familia lui nu aduce decât rău, dezamăgiri, lacrimi și deznădejde.

Și asta pentru că, în timp ce unii își lăudau și se mândreau cu ce copii au, părinții lui nu puteau decât să mulțumească universului că Armin trăiește, chiar și așa cum era la acel moment, căzut din toate punctele de vedere.

”Veneau la noi nași și spuneau: <Copilul meu face asta, copilul meu e la facultate, copilul meu e cum e>. Eu după ce m-am îmbolnăvit nici la școală nu am putut merge în totalitate, nu am luat BAC-ul, nu mi-e rușine să o spun. Când ziceau de copiii lor, maică-mea era întristată, plecau și începea să plângă. Era foarte greu pentru ea. Tatăl meu poate își dorea să cânt sau măcar cineva dintre copiii lui...”, a mai adăugat artistul.

Ulterior, din neant, dorința tatălui a prins contur. A fost un drum lung până la celebritatea de care se bucură azi, lacrimi, durere, neîncredere, dar și multă ambiție și dorință de a arăta că el este mai puternic decât boala cu care se luptă.

Când nimeni nu mai credea în el, sau așa simțea atunci vedeta, când nimeni nu știa ce să îi mai facă să-l ridice de la pământ, când renunțase la sport și parțial la școală, fratele său i-a întins o mână de ajutor.

Faptul că i-a pus saxofonul în brațe, că l-a împins de la spate în acele momente, pentru Armin a fost punctul de lansare.

Acum, privind în urmă, la toate traumele pe care le-a adunat în suflet și minte, la toate momentele grele prin care a trecut, Armin Nicoară spune că nu poate decât să le mulțumească celor dragi că, așa cum au știut, chiar dacă a fost sau nu într-un mod mai dur, l-au făcut să fie ambițios, muncitor și să își învingă boala.

Cu lacrimi în ochi spune că nu credea că va ajunge să meargă la evenimente, să fie iubit și apreciat de atâția români, fapt ce-l face acum să fie mândru și recunoscător pentru tot ce este și tot ce are.

”Chiar la câțiva ani după ce m-am îmbolnăvit, la doi ani, ei discutau, aveau planuri de făcut cu formația, cu evenimentele. Cum și fratele meu era la început, ziceau: Acum lui Armin ce să-i dăm? Ce să facem cu Armin, că nu are ce să facă. În halul în care arată. Nu puteam să mă duc la evenimente, să duc un eveniment întreg, cu toate că la un moment dat am ajuns. Mi-a luat tata niște tobe, clar voia să mă încurajeze, să-mi dea un ban. Am avut momente când auzeam la telefon: <Bă, dar Armin e cum e, Băi, dar Armin e așa>. Cumva stau și mă uit la ei și le mulțumesc în același timp că mi-au dat o putere, o ambiție. Am avut noroc cu fratele meu, pentru că el a spus la un moment dat... Trebuie să mă descarc, că nu pot (n.r- a izbucnit în hohote de plâns). Când a văzut că nu mă regăsesc niciunde mi-a zis: Nu vrei să iei saxofonul să cânți? El mi-a dat o ambiție, mi-a zis că dacă învăț puțin la saxofon vom lua evenimente. Atunci nu credeam vreodată...”, a mai adăugat artistul, pe canalul de YouTube ”TheXclusive”.