Cum a ajuns Cătălin Zmărăndescu să fie garda de corp a lui Gigi Becali? Dezvăluiri neașteptate: "Gigi Becali pe care l-am cunoscut eu nu are nicio legătură cu cel de astăzi"

In articol:

Cătălin Zmărăndescu este cunoscut drept un sportiv de mare performanță. Puțini știu, însă, de legătura pe care a avut-o și încă o are cu Gigi Becali. Invitat în emisiunea Fiță cu Adiță, acesta a povestit despre perioada în care i-a fost gardă de corp, episodul cu mașina furată, dar și reproșurile pe care i le aduce în ziua

Cum a devenit Cătălin Zmărăndescu garda de corp a lui Gigi Becali?

de azi.

Cătălin Zmărăndescu i-a fost gardă de corp lui Gigi Becali. Sportivul a spus povestea pe care mulți nu o știau despre el. Detaliile sunt absolut fascinante, mai ales că îl prezintă pe fostul antrenor al Stelei dintr-o altă perspectivă, așa cum l-a cunoscut doar el. Zmărăndescu recunoaște că a văzut o schimbare de-a lungul anilor la Gigi Becali și din păcate nu în bine.

"Ani mulți în urmă, s-a făcut o gală de box și antrenorul pe care îl aveam la vremea respectivă era prieten cu Nuțu Cămătaru. Eu de fapt am înțeles că a fost un pariu între domnul Becali și Nuțu Cămătaru, care are om mai bun. Eu făcusem câteva antrenamente acasă la Nuțu Cămătaru. Nu l-am bătut pe garda de corp a lui Gigi Becali, l-am căsăpit. Nu o să uit cum a intrat în vestiar Gigi Becali și mi-a spus 'Tu de astăzi lucrezi pentru mine, ai 300 de dolari salariu și mâine ești la muncă'. Nu am putut să scot un cuvânt. M-am uitat ca prostul. A doua zi m-am prezentat la muncă și așa a început viața lângă Gigi Becali și vă spun că Gigi Becali pe care l-am cunoscut eu nu are nicio legătură cu cel de astăzi. Total diferit. Aceeași bunătate o avea pe care o are și acum, dar nu era atât de influențabil de oricine. După ce a intrat în politică și a preluat Steaua, lucrurile au început să se schimbe foarte tare.", a declarat Cătălin Zmărăndescu.

Citeste si: „Da, am mai avut discuţii, am mai avut certuri! Nu suntem „super” apropiaţi! ” Care este adevărata relaţie dintre Daniela Iliescu şi familia lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu- bzi.ro

Cătălin Zmărăndescu, reproșuri pentru Gigi Becali

Cătălin Zmărăndescu a spus faptul că nu regretă anii petrecuți în compania lui Gigi Becali, însă există lucruri pe acre are să i le reproșeze, mai ales din perioada situației cu mașina furată. Pe atunci, Gigi Becali a descoperit hoții care i-au luat mașina și în loc să alerteze poliția, a vrut să își facă singur dreptate. Cătălin Zmărăndescu nu a văzut gestul lui cu ochi buni și a ținut să puncteze acest lucru.

"Nu știu dacă i-aș reproșa ceva vis-a-vis de mine, ci faptul că indiferent ce ai face, justiția trebuie să își urmeze rolul. E adevărat că mergi pe premisa am prins hoțul, dar dacă tu în momentul ăla, domnul Becali, nu ai făcut declarație la poliție că ți s-a furat mașina, se termina balamucul. Nu ai vrut să faci asta, pentru că tu ești Gigi Becali. Nu ai făcut-o, uite unde s-a ajuns. Nu avea de unde să știe că va urma asta. Normal e un lucru bun ce ai făcut, dar legal nu este.", a mărturisit Gigi Becali, la Fiță cu Adiță.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!