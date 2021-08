Cum a ajuns Maria Chițu la Survivor România 2021: ”Aveam mare nevoie”. Fosta războinică, dezvăluiri despre colegii de competiție: ”Nu m-am înțeles cu Zanni și Sebi”

In articol:

Maria Chițu, una dintre cele mai apreciate războinice de la Survivor România 2021, a dezvăluit cum a ajuns să se înscrie în competiție. Blondina a povestit, pe contul ei de Instagram, cum cel care a anunțat-o că se fac înscrieri în cel de-al doilea sezon Survivor România a fost unchiul ei, care a sfătuit-o măcăr să încerce.

Și cum trecea printr-o perioadă complicată, Maria Chițu a simțit nevoia de o schimbare.

Așa a fost anunțată, ulterior, după înscriere, că este acceptată în emisiune. Acela a fost momentul în care viața i s-a schimbat, căci, după cum spune chiar ea, avea nevoie de această experiență. ” Era pandemie, unchiul meu mi-a dat ideea iar mie mi-a placut provocarea. Trecusera luni de atunci si cand m-au sunat ca am fost acceptata eram intr-un punct in care aveam mare nevoie de aceasta experienta, a venit perfect”, a răspuns Maria Chițu.

De altfel, Maria Chițu a fost întrebată de un internaut cu ce băiat nu s-a înțeles deloc la Survivor. Războinica nu a ezitat nicio clipă să răspundă. ” Cu razboinicii m-am inteles in principiu, am avut etape in care nu a mai fost cum era odata. Despre faimosi: nu m-am inteles cu Zanni si Sebi. In rest, mai toti mi s-au parut ok”, a spus fosta războinică, despre colegii de competiție.

Maria Chițu încă se confruntă cu probleme după Survivor

Războinica a recunoscut că durerea de la picior încă nu i-a trecut, însă încearcă să fie bine și să se bucure de fiecare zi așa cum știe mai bine. ”Sunt bine, ma cam supara piciorul, inca nu mi-a trecut. In rest, ma bucur de fiecare zi, asa cum este ea”, a mărturisit Maria, pe contul ei de Instagram.