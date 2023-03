Cum a ajuns Nico să sufere de depresie?! Artista a povestit totul abia acum: „Nu este ok pentru sufletul omului”

In articol:

Nico are toate motivele pentru a fi o femeie fericită. De curând a devenit bunică, după ce fiica sa a dat naștere unui băiețel complet sănătos. Mai mult decât atât, artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape 25 de ani cu partenerul său de viață, Laurențiu.

Cu toate acestea, în spatele zâmbetului pe care îl afișează mereu, Nico s-a confruntat cu o perioadă foarte dificilă din viața sa. Vedeta a suferit de depresie, o afecțiune tot mai întâlnită în zilele de astăzi.

Nico Matei s-a confruntat cu depresie

Nu multă lume știe, dar artista a traversat o perioadă foarte dificilă a vieții sale, confruntându-se cu stări și episoade de depresie. Acest lucru s-a întâmplat în perioada pandemiei, când activitățile zilnice s-au limitat, iar vedeta a intrat într-un moment de impas, întrucât era obișnuită cu un program destul de încărcat.

Artista a încercat să își ocupe timpul cu diferite activități, ba chiar mai mult a început să facă antrenamente fizice acasă pentru a uita câteva momente stările depresive care se instalau în corpul său.

„ Fac multă treabă, n-am mai avut timp să merg la biserică de foarte mult timp, simt nevoia. N-am mai avut o vacanță de doi ani de zile, avem o casă cu mai multe animale, mă ocup de teatru, înregistrez la studio, muncesc foarte mult și cred că asta mă ține. În pandemie am avut un an de zile în care am făcut antrenament fizic acasă, dar intrasem în depresie, la un moment dat, pentru că statul degeaba nu este ok, mai ales pentru mine. Îmi place să fiu activă și lui Laurențiu la fel. Asta ar fi depresia vieții mele, să stau să nu am ce face. Nu este ok pentru sufletul omului”, a povestit Nico Matei, pentru viva.ro.

Nico Matei își adoarme nepotul la telefon

Fiica artistei, în vârstă de 31 de ani, a dat naștere unui băiețel, la începutul acestui an. Nico Matei este foarte entuziasmată și încearcă să fie alături de nepotul său chiar și când este la distanță. Astfel, vedeta îi cântă celui mic seară de seară prin telefon până adoarme.

„ Noi vorbim în fiecare dimineață. Ea se vaită că cel mic nu doarme noaptea și trebuie să-l plimbe toată seara și atunci mă sună și mai vorbim. Îi spun: „De câte ori nu poți să dormi, sun-o pe mami și stăm de vorbă” și nu e seară să nu-i cânt lui ăsta mic și să-l ia somnul. Deocamdată e mic, a făcut două luni de zile pe 1 martie”, a mai spus vedeta.

Nico Matei [Sursa foto: Instagram]