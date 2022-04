Cum a ajuns să arate Bogdan de la Ploiești după operația la nas: „Vă sfătuiesc din toată inima mea să...”

In articol:

Cu câteva zile în urmă, Bogdan de la Ploiești reușea să-și îngrijoreze fanii teribil, asta după ce postase în mediul online câteva fotografii cu el de pe patul de spital, înainte de operație, apoi artistul a publicat imagini cu bandaje la nas, după intervenția chirurgicală.

Fanii și-au dat seama că este vorba despre o operație la nas, însă nu știau exact despre ce este vorba, cântărețul explicând concret care a fost motivul intervenției chirugicale în cadrul emisiunii Teo Show, difuzată pe Kanal D.

Așadar, admiratorii artistului nu au avut ocazia până acum să-l vadă pe Bogdan de la Ploiești fără bandajele de la nas, iar recent, cântărețul a postat imagini cu rezultatul intervenției, chiar pe pagina personală de Instagram, acolo unde le-a explicat, din nou, internauților despre ce a fost vorba.

Bogdan de la Ploiești a suferit o operație de deviație de sept nazal

Scopul principal al intervenției a fost acela de a scăpa de deviație de sept cu care se confrunta de ani buni, afectându-l în cariera artistică, asta pentru că nu putea respira așa cum trebuie. Cu toate acestea, cântărețul a vorbit, la scurt timp după operație, despre intervenția suferită, în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D, explicând că a profitat de faptul că a fost anesteziat total, motiv pentru care a decis să-și facă și un

mic retuș la nas, însă unul foarte delicat.

„Din ce moment ce m-am adormit am ales să-l fac și puțin, foarte, foarte puțin mai mic, dar nu mi-am operat nările, doar aici sus, foarte puțin, cocoașa aceea, am îndreptat-o și cam atâta. Nu am umblat foarte mult la nas, l-am lăsat mai natur așa.(...) Nu mă deranja mărimea nasului, cât și respirația.”,

a declarat Bogdan de la Ploiești, în cadrul emisiunii Teo Show.

„Nu mă așteptam” Bogdan de la Ploiești, prima declarație după operația la nas! Cum se simte artistul

Ei bine, recent, artistul a postat câteva imagini cu el în mediul online, acolo unde le-a arătat fanilor rezultatul final al intervenției chirurgicale.

De asemenea, alături de imagini, cântărețul a mai făcut câteva precizări despre operația de deviație de sept nazal, sfătuindu-i pe oamenii care au nevoie de aceasta să nu mai stea pe gânduri și să se opereze.

„Haideți să vorbesc și eu despre operația pe care am făcut-o. Așa este normal și consider că trebuie să știți și voi anumite chestii. Deci, vă sfătuiesc din toată inima mea să vă operați, cei ce aveți probleme cu deviația de sept nazal, pentru că nici nu vă închipuiți cum o să respirați după. În al doilea rând, nu doare deloc și cred că trebuie să vă găsiți timpul necesar pentru că se merită. Sunt foarte fericit, după cum se vede. Mi-a ieșit destul de bine, aștept să mi se dezumfle năsucul, vârful nasului. Și vă iubesc, vă mulțumesc din toată inima că v-ați gândit la mine și de abia aștept să revin pe scenă. Cred că va fine bine și cu vocea, și cu tot pentru că numai se putea’ ’, a spus Bogdan de la Ploiești pe Story.

Boogdan de la Ploiești [Sursa foto: Instagram]

Artistul a fost căsătorit

Cunoscutul artist a fost căsătorit în trecut, iar cu ceva timp în urmă, cântărețul a povestit cum a ajuns, de fapt, să se căsătorească. Așadar, Bogdan de la Ploiești a explicat că a fost la Starea Civilă cu o fată, după ce a fost provocat de către prietenii săi să căsătorească.

Totodată, Bogdan de la Ploiești a mai precizat că părinții lui nu au știut, iar divorțul a avut loc chiar la câteva zile distanță de la cununia civilă, fapt pe care îl poate demonstra cu acte.

„Să vă zic eu cum s-a întâmplat. Totul a pornit de la un joc, ne jucam foarte mult și jucam pe provocări foarte serioase, adică la modul ăsta dur, nu cu copilării. Am pierdut și am fost provocat să mă căsătoresc și așa am făcut. Am luat o fată, nu era iubita mea, și m-am însurat, dar nu am stat decât câteva zile. Asta a fost cu căsătoria. Am dat cea mai mare bombă.(...) Am divorțat după câteva zile, nu mai știu excat cât, dar oricum am actele acasă, nu e o problemă. Pot demonstra oricând.(...) Ai mei nu au știut, nici nu aveam cum să le zic pentru că a fost ceva de scurt timp, fără sentimente. Am divorțat imediat cum s-a putut.(...)", a declarat Bogdan de la Ploiești.