Cum a apărut Corina Bud la un eveniment, după perioada de absență! A furat privirile tuturor cu ținuta ei

Corina Bud este o cântăreață din țara noastră care și-a ținut mereu fanii cu sufletul la gură. Prin piesele ei antrenante, trupul ei de invidiat și aparițiile care mai de care mai inedite, vedeta a știu mereu să-și cucerească publicul.

Din păcate pentru fanii ei, cântăreața a lipsit pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, ceea ce i-a îngrijorat pe cei care o iubesc.

Corina Bud a explicat unde a fost plecată

Acum, vedeta a reapărut la un eveniment monden, unde a furat privirile tuturor invitaților cu ținuta ei.

Recunoscută drept una dintre cele mai excentrice artiste din țara noastră, Corina Bud nu a făcut rabat nici de această dată de la titlul pe care l-a câștigat.

Cu această ocazie, vedeta s-a decis să le explice fanilor săi unde a fost plecată în perioada în care nu a mai apărut pe rețelele de socializare,

dar și de ce a luat o pauză de la activitatea care a consacrat-o. De asemenea, proaspăt revenită în lumina reflectoarelor, Corina Bud le-a transmis urmăritorilor săi că are o surpriză pentru aceștia, și le-a făcut și o recomandare.

„Sunt foarte bine. Nu am dispărut, am călătorit foarte mult și asta e o mare bucurie pentru mine. Între timp, am lansat și o piesă nouă(...). Peste tot am călătorit, urmează să plec în Japonia după sărbători. Cred că mi-a plăcut foarte tare în Seychelles, e o insulă care îmi place foarte tare. E un privilegiu pe care vi-l doresc și vouă și chiar vă sfătuiesc ca atunci când aveți un răgaz să nu vă zgârciți și să vă faceți o vacanță. Vă superîncarcă, vă oferă o altă viziune asupra vieții și dacă aveți ocazia și posibilitatea vă recomand să călătoriți chiar și cu cortul și cu rucsacul în spate”, a transmis Corina Bud, pentru un post de televiziune.