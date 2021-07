Cum a cerut-o Alex Velea pe Antonia în căsătorie. Cei doi formează un cuplu de 8 ani

Alex Velea și Antonia [Sursa foto: Instagram] 22:21, iul 27, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Alex Velea și Antonia formează un cuplu de 8 ani, iar în urmă cu câteva zile, cântărețul și-a făcut curaj și a cerut-o pe iubita lui în căsătorie.

Cum a cerut-o Alex Velea pe Antonia în căsătorie: „Am vrut să o surprind!”

Momentul a fost unul emoționat, iar cântăreața a rămas fără cuvinte.

După o relație de 8 ani, Alex Velea și-a făcut curaj și a rostit marea întrebare. Aceasta a cerut-o pe Antonia în căsătorie, și a fost un moment care a lăsat-o pe cântăreață fără cuvinte. Cererea în căsătorie a fost plănuită foarte bine, și dorind ca acest moment special să rămână în memoria lor, s-a decis să o filmeze integral, care ulterior a fost făcută publică în cadrul podcastului pe care cei doi îl prezintă.

Antonia se aștepta să înregistreze un nou podcast cu câștigătorul Survivor, Zanni, însă a avut o surpriză emoționantă din partea lui Alex Velea, atunci când aceasta s-a așezat în genunchi și a întrebat-o daca vrea să fie soția lui.

“Am avut grijă să duc până la cap toată treaba și am vrut să o surprind. (…) Nu se aștepta, s-a emoționat și ea, a lăcrimat, amândoi am fost emoționați, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am jurat iubire veșnică. Am fost o reală surpriză, aș fi vrut să-i zic mai multe cuvinte, dar m-am emoționant. Ea nu crede, ea credea că suntem acolo să facem doar un podcast”, a spus Alex Velea.

La începutul înregistrării, Alex Velea vorbește despre sentimentele pe care le poartă pentru femeia care i-a fost alături în ultimi 8 ani, și care i-a dăruit doi copii, iar în momentul în care cântărețul a scos inelul din buzunar, Antonia a rămas fără cuvinte.

„ Mă bucur că sunteți cu atâtea camere de luat vederi ca să imortalizăm momentul ăsta. E un moment foarte important în viața mea. Te-am adus aici ca să-ți spun că, de fapt, nu e un podcast, e un pretext. Vreau să-ți spun că-ți mulțumesc pentru anii în care m-ai făcut fericit. Te iubesc. Mi-au transpirat mâinile. Antonia, vreau să te întreb dacă vrei să fii soția mea', a spus Alex Velea la începutul înregistrării.

Deși cererea în căsătorie a luat-o prin surprindere pe Antonia, aceasta a răspuns fără ezitări „Da!”, după care s-au îmbrățișat și s-au sărutat.

Alex Velea: „De trei ori am vrut s-o cer”

Alex Velea, în cadrul unei emisiuni, a mărturisit că a încercat de încă trei ori să o ceară în căsătorie, dar de fiecare dată a simțit că nu o să fie o adevărată surpriză.

„ De trei ori am vrut s-o cer, dar de fiecare dată am ratat momentul. Am vrut s-o fac atunci când am inaugurat casa. Am vrut s-o cer înainte să plec la Asia Expres. Când m-am întors a început pandemia. În pandemie eram tot timpul cu ea, ea e foarte atentă la tot și nu am reușit să-i fac surpriză. De data aceasta am reușit s-o surprind”, a declarat cântărețul.

Alex Velea și Antonia au împreună doi copii, pe Dominic și Akim. Cântărețul a mai fost căsătorit, la fel și Antonia, care a divorțat de Vincenzo Castellano, bărbatul alături de care are o fetiță, pe Maya.

