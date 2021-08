Cum a comentat Adela Popescu plecarea lui Cove din televiziune? Prezentatoarea a spus asta, în direct: "Viața merge mai departe..."

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, Adela Popescu a anunțat că revine la TV, la emisiunea pe care o prezenta împreună cu Gabriel Coveșeanu, cunosct drept Cove.

Însă, după plecarea Adelei au existat câteva modificări. Au apărut mai mulți prezentatori, printre care Theo Rose și chiar și Sore.

O altă schimbare importantă a fost comunicată de curând. Cove nu va mai prezenta alături de Adela Popescu.

Colega de emisiune a decis să vorbească despre plecarea lui Cove. Adela susține că viața trebuie să meargă mai departe, iar fiecare moment trebuie prețuit. Cu toate acestea, a ținut să îi precizeze faptul că prieteniile adevărate nu se vor destrăma.

„Știu că vă surprinde lipsa scumpițelului meu Cove, este absolut normal. Toți îl iubim, îl prețuim și îi vom duce lipsa. Te iubim, Cove. Dar viața merge mai departe, iar prieteniile adevărate nu se destramă, tu știi ce spun”, a mai spus Adela Popescu pe post.

Adela Popescu a revenit la TV

Adela Popescu a decis să revine pe micile ecrane, la scurt timp după ce a adus pe lume cel de-al treilea băiețel. Astăzi, în direct, prezentatoarea a dezvăluit că nu își imagina că o să se întoarcă atât de repede, însă, totul a decurs atât de repede, încât a decis că se poate descurca.

„Nu-mi imaginam că ziua asta o să vină atât de repede, dar iată-mă aici servindu-mi cafeaua alături de voi și de colegii mei dragi. Îmi amintesc ca ieri de ultima emisie din ianuarie, atunci am hotărât să mă retrag, a fost o perioadă minunată, am stat alături de copii. Știu că pare un gest inconștient întoarcerea mea atât de devreme aici, trebuie să știți că am un soț care mă iubește foarte mult, o mamaie care a fost alături de noi de când am născut primul bebeluș”, a declarat ea în direct.