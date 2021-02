In articol:

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu formează unul dintre mai apreciate cupluri din țara noastră. Prezentatoarea de televiziune se poate declara o femeie împlinită, are o carieră de succes și o familie extrem de frumoasă. De asemenea, cei doi soți au împreună un băiețel, care le face viața mult mai frumoasă de când a apărut pe lume.

Ilinca Vandici, adevărul despre relația cu Andrei Neacșu

În cadrul unui interviu, vedeta de televiziune a vorbit despre relația pe care o are cu iubitul ei, dar și cum a decurs prima întâlnire cu acesta.

"Hahahah… Inedită… Am ieșit la masă, la prânz, iar din vorbă în vorbă am ajuns la subiectul credință, biserici, mănăstiri etc… Am constatat că ne plăcea amândurora aceeași mănăstire, ne-am urcat în mașină, am mers acolo, loc unde Andrei mi-a spus că eu voi fi soția lui și mama copilului lui. Nu mai eram în perioada în care aveam așteptări din partea bărbaților, iar relația cu Andrei a pornit frumos, fără așteptări, fără a programa cumva niște lucruri. Mi-am zis că văd unde o duce și ce o vrea Dumnezeu, și probabil tocmai relaxarea aceasta a mea a și dus la această întâmplare. Uite, că, până la urmă a făcut mai multe decât a spus", a declarat Ilinca Vandici, potrivit VIVA.

Cei 5 ani pe care îi au împreună au trecut într-o clipă, iar prezentatoarea susține că a trăit niște ani extrem de frumoși și că vor urma mulți alții.

Ilinca susține faptul că în relația lor nu există plictiseală, pentru că tot timpul sunt într-o continuă dezvoltare.

Cum a decurs prima întâlnire a Ilincăi Vandici cu Andrei Neacșu! Prezentatoarea de televiziune vorbește deschis despre relația ei[Sursa foto: Instagram]

"Exact! Cum trece timpul… Wow, au fost foarte frumoși! Nu am avut timp să ne plictisim, am construit atât de multe lucruri, am dus la capăt o grămadă de planuri, ne-am sudat relația, ne-am consolidat carierele și ne-am bucurat în fiecare zi de minunea noastră, în prezența căruia orice neplăcere dispărea!", a mai adăugat Ilinca Vandici.