Cum a descoperit Georgian Mărgărit dragostea pentru muzică și ce rol a avut tatăl său în drumul spre succes: "De la ei am învățat de mic să cânt la pian" | EXCLUSIV

Pasiunea pentru muzică a pornit încă din copilărie, iar drumul său nu a fost deloc unul ușor.

Georgian Mărgărit a muncit din greu pentru succes și mai ales pentru cariera la care a visat întotdeauna. Moștenește talentul chiar și de la tatăl său, unul dintre cei mai longevivi primari din România.

Georgian Mărgărit și-a deschis sufletul în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro și ne-a mărturisit cum l-au inspirat părinții în carieră, dar și cum au fost colaborările cu unii dintre cei mai mari artiști din România.

Georgian Mărgărit, totul despre cum a început pasiunea pentru muzică

Artistul a crescut într-o familie care iubește muzică. Ambii săi părinți au fost membrii ai Cenaclului Flacăra, iar tatăl său compune în prezent piese pentru Fuego și Angela Rusu. Bogdan Mărgărit a avut o influența în cariera lui Georgian, căci în prezent pe lângă cântat, artistul a și compus hit-urile numelor cunoscute din showbiz.

"Pasiunea mea pentru muzică a început, într-adevăr, în familie; părinții mei, absolvenți de liceu pedagogic, știau să cânte la mai multe instrumente (pian, vioară, chitară, acordeon) și m-am atașat rapid de ele. Așadar, de la ei am învățat de mic să cânt la pian și la chitară.

Îmi amintesc multe momente din copilărie în care îi ascultam fredonând repertoriul Cenaclului sau compozițiile tatălui meu. Inevitabil, aceste piese, de cele mai multe ori cântându-le împreună cu ei, mi-au trasat cumva niște linii în abordarea componistică de mai târziu.

Caut să armonizez și să îndulcesc cât pot de mult ceea ce compun și folosesc multe acorduri minore, specifice pieselor folk", a povestit Georgian Mărgărit, pentru WOWbiz.ro.

Georgian Mărgărit, cele mai mari provocări din colaborările cu artiștii români

Georgian Mărgărit a compus unele dintre cele mai mari hit-uri ale artiștilor români. De-a lungul timpului, a scris piese pentru Randi, Jo, Puya, Nadir și Ana Baniciu. În 2016 a obținut locul 2 la Eurovision România alături de Vanotek, în calitate de solist, cu piesa I'm Coming Home. În 2017 ajunge în topurile europene cu single-ul Closer, care a depășit 110k de shazamuri și a fost licențiat în peste 10 țări.

Vedeta ne-a povestit care au fost cele mai mari provocări pe care le-a întâmpinat în muca alături de artiștii români.

"Cu fiecare artist în parte mi se pare o provocare să lucrezi. Toți sunt diferiți și talentati, și trebuie să știi să te adaptezi fiecăruia pentru a-l face să performeze cât mai bine. Adesea este nevoie de multă răbdare și diplomație pentru ca lucrurile să meargă bine în astfel de colaborări. Dar odată ce le-ai dobândit și stii bine cum vrei să sune la final, aproape sigur vei obține o piesă foarte bună", a mărturisit el.

Recent, Georgian Mărgărit și-a lansat ultima piesă, "Need you", ce spune povestea relației dintre tată și copiii săi.

"Multe piese abordează relația mamă-copil, însă mai puține sunt cele care vorbesc despre figura paternă. Am simțit nevoia să acopăr acest gol și să creez o piesă care explorează relația dintre tată și copil. Piesa Need You abordează tema întoarcerii tatălui rătăcitor și este un subiect cu atât mai important cu cât în România avem o generație care a crescut cu cheia la gât… Multi bărbați au plecat peste hotare pentru a lucra și a-și întreține familia. Deși poate pe plan financiar această plecare a fost de folos familiei, pe plan emoțional prea multi copii au crescut în lipsa unei figuri paterne în viața lor", ne-a povestit Georgian Mărgărit, atunci când l-am întrebat cum i-a venit inspirația.

În prezent, artistul lucrează la primul său album și speră să îl lanseze anul viitor. "Vreau să vă mărturisesc că lucrez la primul meu album pe care intenționez să îl lansez până în primăvară", ne-a spus el.

Georgian Mărgărit [Sursa foto: Facebook]

Georgian Mărgărit, inspirat de tatăl său

Bogdan Mărgărit este unul dintre cei mai longevivi primari din România. Așa cum l-a inspirat pe Georgian în drumul muzical, am fost curioși să aflăm dacă artistul i-a moștenit și pasiunea pentru politică.

"Da! Îmi place foarte mult politica și se pare că, pe lângă „virusul” muzical, am moștenit și „virusul” politic de la tatăl meu. De mic am fost foarte apropiat de agenda publică, urmărind zilnic principalele subiecte politice și nu numai.

Atent la opiniile și experiența tatălui meu, am reușit să înțeleg destul de repede cum funcționează administrația și politica de la noi. În prezent sunt consilier județean la Buzău și pun în practică tot ce am învățat până acum, pentru a reuși să îmbunătățesc lucrurile pentru care generația mea lupta și se afirma", a explicat Georgian Mărgărit, pentru WOWbiz.ro.

Georgian Mărgărit [Sursa foto: Facebook]

Cum era Georgian Mărgărit în copilărie

Artistul a iubit muzica încă de mic și atunci când nu era nevoit să își facă temele, obișnuia să reproducă la orgă toate piesele pe care le auzea acasă sau la radio.

"În copilărie eram un meloman desăvârșit. Cât nu îmi făceam lecțiile, ascultam foarte multă muzică și reproduceam la orgă cam toate piesele pe care le auzeam la radio sau TV. În rest, îmi plăcea să îmi ajut părinții și bunicii la treburile casnice dar și ale câmpului, mai exact, în comuna Boldu, județul Buzău, acolo unde este tatăl meu primar.

Pentru că o parte a copilăriei nu am avut acces la internet, căutam toate soluțiile tehnice de a prinde cât mai multe posturi de radio/TV, ca să ascult cât mai multă muzică, pe care ulterior o înregistram pe casete audio sau video. Îmi voi aminti mereu cu drag acea perioadă pe care îmi doresc să o trăiască asemănător și copiii din ziua de astăzi", a dezvăluit el.

