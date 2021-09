Cum a evitat Theo Rose un fiasco la nunta lui Liviu Teodorescu, unde a fost invitată să cânte: „Nu dădeam semne că o să mă apuce...”

In articol:

Liviu Teodorescu a rugat-o pe Theo Rose să fie cea care să cânte la cel mai important eveniment din viața sa, la petrecerea nunții sale. Nimeni nu avea, însă, cum să prevestească ceea ce avea să se întâmple. Artista a muncit până la epuizare înainte să ajungă la nunta acestuia, a mai trebuit să fie prezentă la alte două evenimente chiar n zilele acestea.

Oboseala și-a spus și ea cuvântul.

În momentul în care a trebuit să urce pe scenă, din cauză că se simțea extrem de rău, Theo Rose a fugit direct la toaletă. Speriată, partenera ei de scenă, Alexandra, a urmat-o și a convins-o să-și continue numărul artisticca și când nimic nu s-a întâmplat.

„M-am dus acolo. La început nu dădeam semne așa, că o să mă apuce dracii pe acolo. E și stresul ăla să nu dezamăgești. Am luat o gură de apă și mi-a venit să vomit. Am plecat la baie, cu Alexandra mea după mine. La baie am vomitat și auzeam în cască intro-ul pe care îl cântau băieții”, a dezvăluit Theo Rose.

Theo Rose se confruntă de ani de zile cu anxietatea, iar de câteva luni aceasta a luat decizia de a cere ajutor specializat.

Astfel, de când merge la psihoterapeut problema ei s-a mai ameliorat.

Theo Rose s-a infectat cu coronavirus pentru a doua oară

În urmă cu câteva zile, pe rețelele de socializare, artista a dat vestea tristă.

Se pare că s-a îmbolnăvit pentru a doua oară de COVID-19, dar se declară norocoasă, căci nu a dezvoltat o formă gravă de boală. Infectarea cu coronavirus nu putea să pice nicicând mai prost pentru Theo Rose care urma să aibă două săptămâni pline de evenimente care i-ar fi adus bani frumusei în conturi. Acum, vedeta are timp să se gândescă dacă se va vaccina sau nu împotriva virusului SARS-CoV-2.

„Am hotârât să vă vorbesc ca să vedeți că sunt ok, sunt întreagă, nu sunt la spital, nu mă simt foarte rău. Sunt o norocoasă, nu este o formă gravă. Sunt fonfăită, mă doare în gât, în astea două zile am transpirat într-una, nici n-am stat să zac. M-am băgat în cadă, mi-am făcut băi fierbinți, m-am băgat în pat, am transpirat, m-am băgat iar în cadă iar am făcut baie.

Numai așa am ținut-o, am dormit întruna, mi-am făcut de lucru prin clasă, mi-am făcut aerosolii mei pentru gât, mi-am luat vitamina c, am luat paracetamol, am băut multe limonade și fresh-uri. Vă spun sincer, am noroc”, a declarat artista pe rețelele de socializare.

