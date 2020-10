Viorica Dancila, invitata lui Denise Rifai la Kanal D [Sursa foto: Kanal D]

Denise Rifai a pus-o pe Viorica Dăncilă în fața unor întrebări ”roșii” atunci când a dezbătut subiectul sensibil al greșelilor gramaticale, dar și al gafelor de protocol despre care s-a vorbit atât de mult în perioada în care aceasta era premier.

Denise Rifai i-a dat Vioricăi Dăncilă câteva exemple de greșeli gramaticale pentru care, anii trecuți, a fost criticată și ironizată. ”Iată câteva exemple: ”orice om îi este teamă”, ”putem spune că reducem democrația”, ”în fiecare lună a crescut prețurile”. Ați fost ironizată până în punctul în care românii au început să facă glume despre capacitățile dumneavoastră intelectuale. Ce părere aveți despre imaginea care vi s-a creat?”, este întrebarea pe care Denise Rifai i-a adresat-o Vioricăi Dăncilă.

Viorica Dancila a vorbit despre gafele de protocol[Sursa foto: Kanal D]

”Sunt un om care a terminat o facultate, care a luptat pentru fiecare treaptă pe care a urcat atât din punct de vedere politic, cât și al carierei. Sunt un om care într-adevăr sub influența presiunii, a oboselii, a stresului, a făcut greșeli de exprimare. Dar și un jucător abil, sub presiune, face greșeli. Vedem acum că sunt mulți lideri politici care greșesc, sunt lideri care aduc în limba română cuvinte noi, dar nimeni nu-i taxează așa cum am fost eu. Aici am văzut puterea presei! Când vrea să-ți creioneze o imagine, o face cu mare succes. O greșeală a mea a fost preluată si ținută în prim plan foarte mult timp. Vedem că și cei care sunt acum la guvernare, liderii politici, greșesc, dar acest lucru de multe ori este acum trecut în derizoriu. A greși este omenesc. Am făcut aceste greșeli, dar nu am greșit niciodată în deciziile pe care le-am luat pentru țară și pentru oameni. Modul în care m-au zugrăvit nu este conform cu realitatea și sper ca în timp, cetățenii să se convingă de acest lucru”, a răspuns Viorica Dăncilă la întrebarea legată de greșelile gramaticale care au făcut deliciul adversarilor săi politici, dar și al colegilor din propriul partid.

Viorica Dăncilă a explicat, pentru prima dată, de ce a făcut gafele de protocol din perioada în care era premier

De altfel, Denise Rifai i-a amintit fostului premier că unii colegi din PSD au taxat-o dur atunci când greșelile de exprimare au fost completate de gafe de protocol.

”Prezența dumneavoastă în fruntea Guvernului a fost presărată și de gafe de protocol nu doar de exprimare. Vă enumăr câteva: ați uitat numele premierului Estoniei, ați declarat că sunteți la Pristina, capitala Kosovo, în loc să spuneți că sunteți în Podgorita, capitala Muntenegrului, la o întâlnire cu premierul croat, aici la București, ați vrut să plecați înainte de intonarea imnurilor, noroc că v-a tras omologul dv. Dincolo de ce s-a scris în presă, cele mai mari critici au venit din interiorul partidului. Colegii dv spuneau că aceste greșeli strică imaginea partidului. De ce făceați atâtea gafe?”, a întrebat-o Denise Rifai.

Răspunsul Vioricăi Dăncilă a scos la iveală o problemă pe care a întâmpinat-o aceasta chiar în rândul angajatilor de la Guvern și pe care până acum nu a dezvăluit-o public. ”Era o lipsă de coordonare cu Serviciul de Protocol, drept dovadă am adus pe altcineva, pentru că eu nu cred că o persoană poate fi familiarizată cu toti pașii legați de venirea unei personalități. Nu înveți aceste lucruri la școală, aceste lucruri trebuie să ți le explice cei de la Protocol. De multe ori, aceste lucruri nu mi-au fost explicate bine, eram la început. Nu vreau să fac acuzații, vreau doar să relatez cum s-a întâmplat. Acest lucru a făcut ca eu să fac anumite greșeli. Nu cred că aceste lucruri sunt doar legate de Viorica Dăncilă, pentru că am văzut aceste lucruri și la alte persoane. Nu spun asta ca o justificare. Cred că atunci, la început, era o perioadă în care intram într-o eră nouă, o perioadă cu foarte multe presiuni, în care aveam nevoie în jurul meu de oameni care să mă sprijine pentru orice eveniment, pentru orice acțiune, orice detaliu legat de o participare la un eveniment, la o conferință. Ei bine, la început nu am fost chiar atât de sprijinită, ceea ce s-a concretizat în aceste erori”, a mărturisit Viorica Dăncilă în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.