Cum a facut fata Zannidache unei vieti pline de lipsuri si lipsa de afectiune, in orfelinat

Rapid pe traseele sportive, concentrat la final si cu o forta incredibila, Faimosul cucereste prin calm si sinceritatate. Nu se sfieste sa isi contrazica membrii echipei, fiind exemplul clar ca esentele tari se tin in recipiente mici.

Se bucura de un succes urias, de aprecierea publicului, iar viata artistului a fost un exercitiu de supravietuire caruia i-a facut fata cu brio. Recunoaste ca in copilarie era "ca un caine", nu a cunoscut afectiunea sau empatia semenilor.

In ciuda experientelor traite in orfelinate, a reusit sa se regaseasca si sa devina omul echilibrat de astazi.

"Cand am iesit (n.r. din orfelinat) am simtit ca e cea mai frumoasa zi din viata mea. Am simtit ca am scapat, am evadat. Le-am dat motive sa ma dea afara, pentru ca eram tot timpul revoltat. Puneam mult pret pe libertate, era mai importanta decat mancarea si un loc de dormit. Era ca o puscarie, bataie, pedepse incontinuu, nimeni nu vorbea cu noi. Am gasit un camin de nefamilisti cu chirie, era 100 de lei. Era un camin pentru sobolani, era o mizerie de nedescris. Am stat acolo doi ani de zile, singur. Atunci m-am cunoscut, am inteles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viata, ce doresc sa fac", marturisea Zannidache inainte de a pleca la „Survivor Romania”.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

„Cand sunt nervos, reusesc sa gasesc partea amuzanta si sa rad de situatii”

Inca de la primele probe de la Survivor Romania, Zannidache a demonstrat ca este unul

dintre cei mai buni concurenti din echipa Faimosilor, plasandu-se pe primele locuri in clasamentele neoficiale in ceea ce priveste punctele aduse echipei sale. Publicul i-a apreciat atat performanta sportiva cat si modul calm, direct si fara menajamente in care isi spune punctul de vedere in cadrul echipei.

"Cand sunt nervos, reusesc sa gasesc partea amuzanta si sa rad de situatii. Stiu ca nu rezolv nimic cu furia. Mi-am tatuat pe tampla <Understand Why> pentru ca, cu cat intelegi mai mult ce se intampla in jurul tau, cu atat sansele sa te enervezi sunt mai mici", spunea Faimosul.

Zannidache recunoastea, inainte de a pleca in Republica Dominicana, ca nu s-a pregatit pentru competitia „Survivor Romania”, pentru ca filosofia sa de viata este aceea ca "nu trebuie pregatire pentru nimic", trebuie doar sa fii deschis, "sa nu fii strain fata de tine, sa stii ce poti".

Joi, incepand cu ora 20.00, Faimosii si Razboinicii se vor duela la sange pentru o noua recompensa, intr-o noua editie spectaculoasa a reality-ului iubit de milioane de fani, „Survivor Romania”, difuzat la Kanal D.