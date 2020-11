Cum a fost afectat nepotul lui Pepe de divorţul unchiului său! E durere mare

Pepe divorteaza de Raluca Pastarma

Pepe are o relaţie strânsă cu familia lui şi cu toate acestea se pare că apropiaţii artistului au fost luaţi prin surpindere de despărţirea lui de Raluca. De altfel, se pare că mama lui Pepe şi Giani, fratele lui, au aflat de pe Internet că artistul divorţează.

"E o situație foarte grea, despre care îmi este greu să vorbesc. Nu-mi doresc decât ca ei să ia decizia cea mai corectă. Atât le doresc. Nu am de unde să știu care au fost tensiunile. Nimeni nu a văzut asta. Dacă familia mea ar fi știut, aș fi aflat. În momentul în care am văzut pe telefon că este live am intrat, am crezut că mai are un invitat.”, a spus fratele lui Pepe într-o intervenţie telefonică la o emisiune tv, despre cum a aflat de despărţirea lui Pepe de Raluca.

Pepe, alaturi de familia lui. Giani este langa el, iar Giuliano in spatele lor

Giani a spus atunci că toată familia este alături de Pepe, care se vede că suferă.

Despărţirea lui Pepe de Raluca Pastramă a fost un motiv de tristeţe pentru unul dintre nepoţii lui Pepe şi dintr-o alta cauza. Giuliano Pascu este ceasornicar şi e mândru de meseria lui. Pandemia l-a încurcat pe Giuliano care ar fi trebuit să-şi amâne nunta, iar acum, după despărţirea lui Pepe de Raluca, tânărul va trebui să-şi caute şi alţi naşi.

"Ar fi trebuit sa facă nunta si eu urma să-i fiu naş. Acum rămân doar artist la nunta lui", a mărturisind recent Pepe despre nepotul său, Giuliano.

Pepe a anunţat că s-a despărţit de Raluca Pastramă

Anunţul despărţirii a fost făcut chiar de Pepe printr-un video postat pe canalul său de Youtube. Deşi, în anunţ Pepe spunea că separarea lor s-a produs amiabil şi că el si Raluca vor divorţa la notar, se pare că lucrurile s-au complicat. După ce, zilele trecute a apărut informatia că Pepe ar fi agresat-o pe Raluca intr-o parcare şi că aceasta a cerut ordin de protecţie impotriva artistului, cântăreţul a spus că totul se va rezolva acum la tribunal.