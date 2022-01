Cum a fost arestată Natalia Mateuț, la Amsterdam! Fostul iubit al vedetei rupe tăcerea, după 10 ani: ”Luam genți de 10.000 de euro și le vindeam cu 6.000”

In articol:

În 2011, Natalia Mateuț a trăit cel mai negru episod al vieții ei.

Dinte, fostul iubit al Nataliei Mateuț: ”Ea venera dintr-o familie cu posibilități și avea pretenții”

Fiica fostului dinamovist Dorin Mateuț a fost încătușată de poliție la Amsterdam, fiind bănuită de fraudă bancară.

Valentin Petrișor alias Dinte, iubitul ei de la acea vreme, a rupt tăcerea și a vorbit în premieră despre episodul petrecut cu 10 ani în urmă. El spune că a ajuns să folosească acele carduri clonate din dorința de a o impresiona pe Natalia Mateuț.

”Începând o relație cu această fată, vă dați seama că venea dintr-o familie cu posibilități, avea tot felul de pretenții și cerea: vreau și eu aia, vreau și eu aia... Eu, fost fotbalist, acum lucram, aveam un salariu, mă mai descurcam. Trăiam bine, dar nu la nivelul ăla.(...)



Un prieten, Dragoș, avea tot felul de combinații și îl vedeam că tot pleacă. Și venea cu bani, omul, haine... Și îi zic: vreau să merg și eu unde te duci tu. Și îmi zice...

Acum, eu îi zic Nataliei: eu trebuie să plec până la Amsteram... ”Nu, că vin și eu, mergem în vacanță”. Eu o și iubeam rău de tot, și ea pe mine... Era o poveste d-asta, o nebunie”, a povestit Dinte într-un vlog pe canalul lui de Youtube.

”Aveam cele mai tari haine și mâncam la cele mai tari restaurante”

Valentin a explicat și mecanismul prin care acționau la acea vreme. Un cunoscut de-al lor clona cardurile și le tipărea cu numele hoților pe ele, le preda acestora, iar ei le foloseau pentru a cumpăra produse de lux. O parte din acestea le vindeau, după care trebuia să restituie în jur de 20% din bani celui care le clonase.

”Și ne-am dus pe cea mai scumpă stradă din Amsterdam, unde sunt toate magazinele Chanel, Vuitton, etc. Am intrat în toate și am plătit cu cardul ca și cum era al meu. Am luat Chaneluri, Vuittoane, foarte multe... Serile, mergeam la resturant, tot cu cardul plăteam șampaniile. Cele mai tari restaurante și cele mai tari haine.

Sexy Naty, fiica lui Dorin Mateuț

Noi, din marfa pe care o luam, să putem să facem cash, că nu puteam să scoatem cash, erau carduri American Express și făceam cumpărături fără pin... mai vindeam câte o geantă... Luam două genți de 10.000 euro și le dădeam pe 6-7.000. Stăteam la un hotel bun, până într-o zi când nu știu de ce m-am certat cu Natalia, m-am bătut pe acolo cu ea, am spart o ușă... A trebuit să plecăm de la hotel că intra menajera a doua zi, vedea gaura aia, chema poliția și nu ne convenea să fim luați în vizor”, a mai povestit Dinte.

”Am înnebunit când au luat-o gaborii”

Fostul iubit al Nataliei a povestit că a fost extrem de îngrijorat pentru partenera lui de viață și s-a simțit responsabil pentru ce i se întâmpla acesteia, după ce amândoi au ajuns în arestul poliției din Amsterdam. Asta și pentru că fiica lui Dorin Mateuț nu avea nici un amestec în fraudă ci doar îl însoțea pe Dinte la Amsterdam.

”Ieșim în fața hotelului, am văzut o dubă de poliție dar am trecut mai departe. Mergem pe o stradă foarte cunoscută în Amsterdam, era plină de oameni. Mă uit în spate, parcă simțeam că vine cineva. Și dintr-o dată, bam, ne pun pe jos. Cătușe... M-am uitat la Natalia, a început să țipe... Tovarășul ăsta al nostru a fugit.

Când am văzut-o pe Natalia că au luat-o gaborii... vă dați seama, ea avea 18 ani, nici nu știa despre ce e vorba. Am înnebunit. Pe toți trei ne-a dus în părți diferite.(...)



Natalia Mateuț și Dinte au fost arestați la Amsterdam în 2011

La tribunal m-a băgat într-o cameră foarte mică, cu o bancă de piatră. La un moment dat mă scoate și văd bagajele Nataliei. Mă duce într-un birou la un procuror, îi spun povestea mea că sunt jurnalist, că a fost o greșeală. Îi zic, ok, dar măcar un lucru puteți să-mi spuneți: Natalia, prietena mea... Nu pot să-ți spun, zice el... Vă rog eu mult... și mi-a făcut din cap că i-a dat drumul. M-am mai liniștit puțin”, a mai povestit Dinte.

