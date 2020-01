Cristina Ţopescu a fost dată afară din casă de Primăria Bucureşti, din cauza unui litigiu cu miză imobiliară. “Cristina Topescu a fost evacuata din casa pe care o primise de la primarie. Prezentatoarea Prima TV a fost data in judecata de proprietarul imobilului situat in plin centrul Bucurestiului, in zona Dorobanti.”, a relatat presa în iunie 2007. (vezi cum au găsit-o vecinii pe Cristina Ţopescu)

“Ea primise un apartament de la Primaria Muncipiului Bucuresti, dar la inceputul anului 2005, aceeasi institutie a retrocedat imobilul proprietarului de drept, un anume Eugen Tiganescu. Acesta a incheiat cu vedeta un contract de comodat care expira la finele lui 2006. "La expirarea termenului din contract parata a refuzat sa paraseasca imobilul continuand sa il foloseasca fara nici o baza legala, desi am notificat-o in scris ca nu doresc sa prelungesc contractul cu ea", sustine proprietarul in adresa prin care a deschis proces”, s-a mai scris despre caz.

Cristina Ţopescu a murit. Vecinii nu au mai văzut-o de 3 săptămâni

Cristina a negat ca ar fi locuit in casa respectiva. "Se afla intr-o stare avansata de degradare", a declarat fiica lui Cristian Topescu in intampinarea depusa la Judecatorie. Ea a acceptat pana la urma sa fie evacuata si a declarat in fata instantei ca doreste alt apartament de la municipalitate, pentru ca nu are unde sa locuiasca. "Primaria nu mi-a dat alta casa, dar astea sunt probleme personale si le rezolv singura", a mai declarat Cristina. Ulterior, ea şi-a construit o vilă în Baloteşti.

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, în casa sa din Otopeni O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Potrivit poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală.