Cum a fost filmată Simona Gherghe pe o insulă din Grecia?! Nimeni nu a mai văzut-o într-o astfel de ipostază: „Asta nu înseamnă că n-aș mai repeta povestea”

Simona Gherghe se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei și împărtășește cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Simona Gherghe a împărtășit cu fanii ei o amintire din anul 2015, atunci când a mers într-o vacanță în Grecia. La acel moment, prezentatoarea TV a fost filmată în timp ce cânta live o piesă ce îi aparține celebrului artist Lennon, iar cu această ocazie, vedeta a mai făcut o dezvăluire, aceea că i-a plăcut dintotdeauna să cânte.

„Ce se intampla intr-o insula din Grecia, acolo sa ramana! Dar mai sunt si exceptii, asa ca iata ca impart cu voi filmarea asta veche, pe care am gasit-o de curand in telefon. In 2015, in Poros, intr-un bar pe plaja, am cantat “Imagine”, piesa lui Lennon. Mi-a placut dintotdeauna sa cant, le cant mult si copiilor, dar evident ca imi stiu limitele. Asta nu inseamna ca n-as mai repeta povestea. Intr-o insula, intr-o noapte, pe o plaja…”, a scris Simona Gherghe, în dreptul unui videoclip unde apare cântând live, într-o vacanță din Grecia, din anul 2015.

Fiica Simonei Gherghe urmează să meargă la școală, din toamnă

Simona Gherghe este în culmea fericirii, căci din toamnă, fiica ei, Ana, va merge la școală, în clasa pregătitoare. Nu de mult, prezentatoarea TV i-a anunțat pe fani că, în sfârșit, a terminat toate demersurile privind înscrierea micuței la o unitate de învățământ.

„Astăzi mi se pare o zi emoționantă pentru că am închis toată procedura de înscriere a Anei la școală. Din toamnă va fi în clasa pregătitoare și azi a fost ultimul pas, înscrierea în baza de date a Ministerului Educației. Urmează o perioadă foarte frumoasă, e o perioadă grea, dar e cea mai frumoasă. Atunci când mă gândesc la copilăria și la adolescența mea, îmi aduc aminte, cred, cu cel mai mare drag, de anii de școală. O să fie fain din toamnă”, a povestit Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Simona Gherghe și fiica sa, Ana [Sursa foto: Instagram]