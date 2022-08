Cum a fost filmată soția lui Adi Mutu în tribuna de pe Giulești? Sandra Bachici a tăiat răsuflarea tuturor!

In articol:

Din anul 2015, unul dintre cei mai râvniți bărbați din România a decis să renunțe la burlăcie și la aventuri și să-și întemeieze o familie.

Cea care i-a dat lumea peste cap este Sandra, o brunetă focoasă cu un trup de zeiță. Aceasta își susține constant soțul și participă cât de des poate la meciurile echipei de fotbal pe care soțul ei o antrenează.

Sandra Bachici a tăiat răsuflarea tuturor! [Sursa foto: Instagram]

Sandra Mutu, apariție incendiară în tribune

Recent, soția fotbalistului a participat la un meci de fotbal unde a atras toate privirile. Sandra Mutu nu a atras doar privirile suporterilor, ci și ale cameramanilor, care au filmat-o constant pe parcursul primei reprize a meciului.

Bruneta este foarte senzuală, are buze pline și ochi de căprioară. Sandra arată ca o adevărată starletă, așa că nu e de mirare că îl ține lângă ea de mai bine de șapte ani pe Adi Mutu. Cei doi

au împreună și un fiu, pe Tiago, în vârstă de 5 ani.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni. La începutul relației nu au putut să petreacă foarte mult timp împreună, din cauza programului aglomerat al sportivului. Însă asta nu i-a împiedicat să își unească destinele.

„La început, o relație de la distanță, iar din iarna lui 2015, ceva mai serios. Stătea la Timișoara, am rugat-o să vină la București, să vorbim, să vedem ce iese. Inevitabilul s-a produs și ne-am îndrăgostit! Am semnat, în iulie 2015, cu indienii de la Pune City, am plecat în cantonament, o lună de zile, în Antalya. Am întrebat-o pe Sandra dacă poate veni în Belek, dimineață aveam antrenament, după ora 20:00 ne puteam vedea. Cred că era ora două noaptea când am luat o sticlă de șampanie și mi-am făcut curaj, deși la început nu aveam de gând, în lipsa unui inel. Știți cum e finalul de august, spre dimineață, la Belek, pe plajă? A fost un moment magic, am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea: mi-a răspuns că da, ne-am iubit”, a povestit Mutu.