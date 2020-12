Cum a fost găsită fetița de 11 ani dispărută din sectorul 4, București! O ipoteză șocantă a fost luată în calcul

După ce tânăra în vârstă de 11 ani din sectorul 4 al Capitalei a dispărut de acasă, oamenii legii au fost în alertă de gradul 0, după ce anchetatorii au aflat că fata a fost victima unui bărbat pervers.

In articol:

În urmă cu o lună, tânăra a fost abordată pe rețelele de socializare de un individ. Totodată, bărbatul a încercat să o agățe. Ulterior, tânăra care locuiește în sectorul 4 a făcut un apel pe contul său de Facebook.

Citeste si: O mamă și-a găsit fiica pe Facebook, la șase luni de la dispariție! Este incredibil ce a descoperit

„Nu dați cereri la acest cont sau la acestă Ionela Elena! Este un om în toată firea și a făcut un cont fake, Eu am crezut că este acea fetiță, până acum, pe seară. Mă sunase și eu am răspuns. Am închis camera și am văzut că se auzea un radio eu am închis și am spus: Gata, eu dau block, ești dubioasă! După care a spus că face un cont fake cu pozele mele de pe faceebook ca și cel de mai jos. Eu, fiind tare în gură, l-am înjurat de morți și etc. și a făcut acest cont. Voiam să anunț toți copiii de 9-10 sau 11ani, nu dați mesaj!!! Eu nu am știut cine este sau cine se ascunde în spatele acestui cont @Ionela Elena dar acum știu și nu se va mai întâmpla această greșeală. Vă pup pe toți și aveți grijă cu cine vorbiți! Puteți distribui, să vadă și prietenii voștri!”.

Citeste si: Noi detalii în cazul "mâncătorului de femei". Numărul victimelor lui Vasile Lavric este în creștere

Tânăra nu a fost victima unei infracțiuni

Specialiștii de la Poliția Capitalei au dat de urma tinerei de 11 ani care dispăruse de trei zile de acasă în condiții misterioase. Potrivit tinerei aceasta nu a fost victima unei infracțiuni. În prezent, fata este într-o stare bună.

Citeste si: Ce se ascunde în spatele anunțului făcut de Dan Barna. Ce rol are DNA în decizia liderului - evz.ro

Citeste si: Lichidul care previne infectarea cu noul coronavirus. Ce spune Streinu Cercel despre apa de la robinet - bzi.ro

„Minora a fost găsită, este în stare bună și a declarat că nu a fost victima unei infracțiuni. Părinții sunt despărțiți, iar fata locuia temporar la unul dintre aceștia. A declarat că a fugit, pentru a putea sta câteva zile cu sora ei, aflată în grija celuilalt părinte. Am sesizat deja Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, pentru a fi efectuată o anchetă socială și a fi luate măsurile care se impun” , a spus o sură apropiată.

Tânăra dispărută[Sursa foto: Facebook]

În plus, în urmă cu două zile, oamenii legii din București au făcut un apel disperat, pentru a afla unde se află tânăra de 11 ani din sectorul 4. Polițiștii au luat în calcul că minora a fost urmărită și răpită de bărbatul necunoscut care o abordase pe Facebook.

„Persoana dispărută se numeşte T. Iuliana Georgiana, este în vârstă de 11 de ani şi are următoarele semnalmente: înălţime –1.55 –1,60 m, greutatea 55-60 kg. Are ochi căprui, ten închis, păr negru, iar la data dispariţiei purta geacă din fâș de culoare neagră cu imprimeu floral galben și glugă cu blană albă, jeans albastru și ghete de culoare neagră. Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112”.

Mesajul postat de fata de 11 ani[Sursa foto: Facebook]

Comentariul lăsat la postarea tinerei[Sursa foto: Facebook]

Sursa: Spynews.ro