Viviana a colaborat cu Claudia, fiica lui Cornel Galeș, și odată ce ar fi primit toate împuternicirile legale de care avea nevoie, s-a îndreptat spre morga din Valencia pentru a îndeplini și ultima obligație birocratică: identificarea trupului neînsuflețit al lui Cornel Galeș.

”Viviana l-a recunoscut.... Nu ne-a dat detalii cu privire la starea în care era Cornel, știu doar că nu voia să vorbească desăpre asta. Dar îmi dau seama că nu era prea bine, el a murit pe loc în accidentul de mașină, nu avea centură, deci...”, a spus unul dintre apropiații lui Cornel Galeș.

Cum a fost identificat Cornel Galeș dupa accidentul tragic în care și-a pierdut viața

Împrejurările tragediei sunt puse sub semnul întrebării chiar de membrii familiei lui Cornel Galeș. ”Am auzit, nu pot să bag mâna în foc, dar am auzit că nu era, de fapt, el la volan. Așa am înțeles, cică ar exista înregistrări din momentul accidentului și cică ar fi fost altcineva la volan care nu ar fi avut nici carnet. Ceea ce ar fi foarte grav... Dar, repet, sunt informații pe care le primesc și eu, nu sunt 100%. Oricum, este o anchetă a polițiștilor spanioli, sper să aflăm cât mai repede ce s-a întâmplat acolo, cu adevărat”, a spus Doina Belu, nașa lui Cornel Galeș.

Accidentul mortal s-a produs la doi ani și jumătate de la moartea soției sale, Ileana Ciuculete, pe care o idolatriza. După decesul regretatei cântărețe, Cornel a suferit enorm și s-a luptat cu depresia până în ultima clipă, chiar dacă a încercat să își refacă viața departe de România.

Cornel Galeș își pregătise locul de veci lângă cel al femeii pe care a iubit-o cel mai mult și căreia i-a fost alături în lupta cu o maladie mortală, trecându-și numele pe piatra funerară aflată lângă mormântul soției sale.