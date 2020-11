Cum a fost înjosit Pepe de socrul său. Tatăl Ralucăi Pastramă nu a avut niciodată încredere în artist. Gestul pe care l-a făcut chiar înainte de nunta celor doi

Ion Pastramă l-a umilit pe Pepe

În 2012, anul în care Raluca și Pepe și-au unit destinele, omul de afaceri Ion Pastramă i-a cerut artistului să semneze un contract prenupțial. Prin acest document, cântărețul renunța la orice viitoare pretenții materiale din partea Ralucăi.

Chiar dacă tatăl Ralucăi nu s-a opus căsătoriei, din cauza faptului că Pepe și fiica lui s-au cunoscut cu doar câteva luni înainte de nunta civilă, afaceristul i-a cerut artistului să semneze contractul prenupțial, conform Playtech.ro.

Asta și pentru fiica sa avea deja o casă și alte bunuri care îi asigurau un trai de lux încă de atunci. Astfel că la divorț, cei doi nu ar mai avea ce să împartă, în afară de casa pe care o au.

Pepe și Raluca Pastramă

Pepe a anunțat că divorțează

După opt ani de căsnicie, Raluca Pastramă și Pepe au decis să meargă pe drumuri. Artistul a fost cel care a dat vestea tuturor, printr-un filmuleț pe care l-a postat pe canalul său de YouTube. El a mărturisit că decizia separării îi aparține mamei copiilor săi.

„Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni.

Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. (…) Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, spunea Pepe.

SURSE: Playtech.ro.