Cum a fost întâmpinat acasă băiețelul lui Culiță Sterp și al Danielei Iliescu. Primele imagini cu camera micuțului

Culiță Sterp și Daniela Iliescu [Sursa foto: Instagram] 16:25, iun 23, 2021

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au parte de cele mai frumoase momente din viața lor de când a venit pe lume băiețelul lor. Cei doi îndrăgostiți l-au așteptat cu sufletul la gură pe cel mic și iată că momentul cel mare a fost exact așa cum s-au așteptat.

Pe cât de emoționant a fost totul, pe atât de frumos!

Micuțul artistului a fost întâmpinat cu muuulte baloane și o cameră de vis. Daniela a publicat, pe contul ei de Instagram, un videoclip cu camera lor, unde au pus pătuțul copilului. În imaginile de mai jos, se poate observa că băiețelul a fost primit așa cum se cuvine acasă. ”Casă dulce casă”, a scris iubita lui Culiță Sterp.

Camera băiețelului[Sursa foto: Instagram]

Camera băiețelului[Sursa foto: Instagram]

Camera băiețelului[Sursa foto: Instagram]

Daniela Iliescu și Culiță Sterp, părinți pentru prima dată

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au devenit părinți de curând! Artistul și viitoarea lui soție au un băiețel, perfect sănătos, care la naștere a avut 4 kilograme și 55 de cm.

Culiță și Daniela au cunoscut ce înseamnă fericirea cu adevărat când și-au ținut minunea în brațe.

„ Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare secundă pentru că am reușit să cunosc acest sentiment. 17.06.2021 a fost cea mai fericită zi din viața mea, pentru că am reușit să aduc pe lume o minune și pentru că am pus zâmbetul ăsta larg pe fața iubitului meu”, a postat Daniela Iliescu pe Instagram, acum câteva zile.

Cântărețul a dezvăluit că pentru moment el și Daniela nu au planuri de nuntă, ci de botez. După ce își vor creștina băiețelul, cei doi vor începe să se gândească și la nuntă.

„Nu ne pregătim deocamdată de nuntă, este în plan, dar nu știm când se va întâmpla; prioritatea este să facem botezul și apoi o să ne gândim și la nuntă”, a dezvăluit Culiță Sterp pentru Click.ro.